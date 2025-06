Exclusiv | Toți criminalii în serie au abuzat animale. Ce mesaj aduce din SUA șefa Protecției Animalelor Ilfov: ”România are multe de învățat” (FOTO)

Hilde Tudora este cunoscută pentru că luptă pentru o lume mai bună pentru animale. Șefa Protecției Animalelor Ilfov se perfecționează constant, iar zilele acestea a avut ocazia să descopere exemple de bune practici de la unele dintre cele mai vechi structuri de protecția animalelor din Statele Unite ale Americii. Pe banii ei.

”Sunt singurul angajat al unui consiliu județean care a fost primit de polițiștii SPCA Putnam County New York. Oamenii ăștia sunt cu 100 de ani înaintea noastră. În primul rând, la nivel de mentalitate. Primele lucruri pe care le-am observat: sunt foarte pasionați și își iau munca în serios. Apoi, strict legat de animale, am reținut și am învățat numeroase lucruri. Oricât de mult mi-aș dori, nu pot să le aplic pe toate aici”, a declarat Hilde Tudora, în exclusivitate pentru Pets&Cats.

Legislația, în sprijinul structurilor de protecția animalelor

”Acolo, sunt alte legi, polițiștii au real altă „putere”. Gândiți-vă că în SUA, Poliția Animalelor are statut de ONG, primește donații, dar puteri depline de la stat. Polițiștii animalelor intră pe proprietate privată, arestează, folosesc arma dacă e cazul. La noi, ONG-ul e ONG și atât. În State, Poliția Animalelor e de un milion de ori mai pregătită decât structurile de protecție a animalelor din cadrul Poliției Române. Dar, în același timp, acolo vorbim și de cazuri mult mai grave”, a mai spus Hilde.

43% dintre cei care au comis crime în masă, în școlile din SUA, au abuzat în trecut animale

”Am stat ore bune de vorbă cu Chief Ross, cel care conduce secția de poliție SPCA Putnam County New York. Ne povestea cazuri și la final spunea: L-am arestat. Am întrebat câte arestări a făcut de-a lungul carierei. Nu a știut să-mi dea un număr exact. Atât de multe au fost! Am avut posibilitatea să merg cu mașina lor de poliție, cea în care sunt băgați inclusiv infractorii. Sunt atât de dotate! Inclusiv cu laptop de mașină să afle în timp real informații care i-ar putea ajuta în cazurile lor. M-au șocat statisticile lor și cred că ar trebui să le conștientizăm și să vorbim des despre ele: Toți criminalii în serie au început prin a abuza animale; 43% dintre cei care au comis crime în masă, în școlile din SUA, au abuzat în trecut animale.”

Voluntariatul, un pilon de bază

”Au foarte mulți voluntari. Oameni care nu vin o oră, două și, gata, pleacă. Am cunoscut inclusiv un detectiv, ieșit la pensie, care era voluntar. Și venea ca la un job obișnuit. Am cunoscut și o studentă. Era prima ei zi ca voluntar. În State, voluntariatul, ucenicia sunt luate în serios pe bune.” a mai povestit Hilde.

Cooperarea inter-instituțională, esențială

”Un alt lucru important – au jurisdicție peste tot. Și lucrează îndeaproape cu FBI-ul. Au registre cu cei care fac rău animalelor, baze de date. Mi-aș dori ca Poliția Română să ia în serios treaba asta cu exemplul preluat de la alte state. Avem oameni buni în poliție, dar, cel puțin la capitolul animale, multe nu merg și pentru că suntem la început. Gândiți-vă că la noi, structurile de protecție a animalelor în cadrul Poliției Române s-au înființat în 2020. În State, structuri similare și legi pentru animale există de prin anii 1800. Și tocmai pentru că suntem la început, cred că e important să îi tragem de mânecă pe cei care știu mai multe și să învățăm și noi. Noi, CJ-urile, suntem obligate să lucrăm cu structurile de protecție a animalelor din Poliția Română. Mă bucur că am avut oportunitatea să văd și învăț lucruri noi. Caut mereu să evoluez ca să pot să-mi fac meseria cât mai bine.”

Importanța implicării civice

Dincolo de toate exemplele de bune practici pe care le-a descoperit, Hilde are un îndemn pentru noi toți, românii:

”Oameni buni, sesizați mereu abuzurile asupra animalelor și încurajați un comportament empatic și responsabil față de animale. Empatia e cea mai de preț calitate a unui om. Și, iată, cel care face rău unui animale poate oricând să se transforme într-un monstru și față de oameni.”

