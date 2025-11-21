Iubitorii de pisici din București și nu numai au un motiv în plus de bucurie în acest weekend! Magnificats Cat Club organizează o expoziție internațională de pisici în sistem WCF, reunind peste 180 de pisici de rasă din 5 țări: România, Bulgaria, Ucraina, Letonia și Croația. Evenimentul va avea loc în 22 și 23 noiembrie, între orele 10:00 și 18:30, la Centrul Comercial Auchan Titan (etaj 1, zona Cineplexx).

Un eveniment internațional sub egida WCF

Această expoziție este parte din circuitul internațional World Cat Federation (WCF) și se numără printre cele mai importante evenimente feline din România în 2025. Participanții vor concura pentru titluri prestigioase, inclusiv Campion Mondial, precum și pentru nominalizări la Best in Show și finalele Best of Best.

Jurizarea va fi realizată de un panel de 4 arbitri internaționali WCF, veniți din Statele Unite ale Americii, Germania, Serbia și Croația, asigurând evaluări corecte și la cele mai înalte standarde.

Rase spectaculoase și varietăți rare

Vizitatorii vor avea ocazia să admire 15 rase oficiale și varietăți rare, inclusiv:

British Shorthair și British Longhair

Maine Coon și Siberian

Sacred Birman și Abyssinian

Ragdoll și Exotic Shorthair

Persian și Bengal

Scottish Fold și Scottish Fold Longhair

Kurilian Bobtail Longhair, Cornish Rex și Lykoi

Fiecare rasă va fi prezentată de crescători profesioniști, oferind informații despre caracter, îngrijire și istoric.

Eveniment pentru întreaga familie

Expoziția este deschisă publicului gratuit, iar vizitatorii vor putea:

Asista la jurizări live

Descoperi rase rare și linii genetice de top

Discuta direct cu crescători profesioniști

Interacționa cu comunitatea felinologică

Poziționarea în Centrul Comercial Auchan Titan, la etajul 1 în zona Cineplexx, face evenimentul ușor accesibil și vizibil pentru toți iubitorii de pisici.

Detalii utile

Locație: Centrul Comercial Auchan Titan (etaj 1, zona Cineplexx)

Date: 22–23 noiembrie

Program: 10:00 – 18:30

Acces: Gratuit