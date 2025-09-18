În ce perioadă a anului vaccinăm câinele și care sunt cele mai importante vaccinuri care trebuie administrate: Ce spune medicul veterinar

Imunizarea este cea mai importantă formă de a proteja câinele de eventuale boli grave și chiar, în cel mai rău caz, de un posibil deces. Vaccinurile au rolul de a stimula sistemul imunitar al animalului să producă anticorpi împotriva anumitor agenți patogeni, anticorpi care îl va proteja de infecții pe viitor.

De aceea este foarte important ca schema de vaccinare să fie urmată întocmai, susține medicul veterinar Beatrice Ilea care a întocmit, pentru Pets&Cats, lista completă, precum și perioadele în care se fac aceste vaccinuri.

Primele vaccinuri, la 6-8 săptămâni

În general, puii de câine primesc primele vaccinuri la vârsta de 6-8 săptămâni. Acestea sunt urmate de rapeluri la fiecare 2-4 săptămâni, până la 16 săptămâni. După vaccinarea inițială, sunt necesare rapeluri periodice (anuale sau la intervale mai lungi, în funcție de vaccin).

Așadar, după vârsta de 1 an, cel mai adesea, se vor face rapeluri la interval de 12 luni. Ideal este ca această perioadă să nu fie depășită pentru ca protecția patrupedului se diminuează considerabil.

Vaccinuri obligatorii sau recomandate

Rabia (Turbare)

Este un vaccin obligatoriu în multe țări, inclusiv în România, deoarece rabia este o boală fatală și zoonotică (se poate transmite la oameni).

Parvoviroza

O infecție virală gravă, în special la puii de câine, care poate provoca diaree severă și deshidratare.

Distemper (Jigodia)

O altă boală virală gravă care afectează sistemul respirator, digestiv și nervos.

Hepatita infecțioasă canină

Cauzată de un virus care poate afecta ficatul și alte organe.

Leptospiroza

O boală bacteriană care poate afecta rinichii și ficatul și se poate transmite la oameni.

Tusea de canisă (bordetella și parainfluenza)

Boală respiratorie care se răspândește rapid în locurile cu mulți câini (canise, parcuri).

