Industria hranei pentru animale trece pe premium: Piața globală se dublează până în 2035

Piața globală de hrană pentru animale este pe cale să cunoască o creștere spectaculoasă în următorul deceniu, potrivit unei noi analize realizate de Future Market Insights (FMI). Estimările arată că această industrie, evaluată la 132,4 miliarde de dolari în 2025, va atinge un impresionant 247,7 miliarde de dolari până în 2035, cu o rată medie anuală de creștere (CAGR) de 6,5%, notează Pet Food Industry.

Hrana convențională domină, dar segmentul premium câștigă teren

Deși hrana convențională pentru animale rămâne lider, deținând în continuare 70% din piață în 2025, specialiștii FMI subliniază că expansiunea reală vine din zona premium și naturală. Aceste segmente, alimentate de cererea crescută pentru produse adaptate nevoilor specifice ale animalelor (vârstă, rasă, afecțiuni), înregistrează ritmuri de creștere de 5-7% anual.

La nivel de specie, hrana pentru câini conduce detașat cu peste 60% cotă de piață, reflectând popularitatea câinilor ca animale de companie și interesul crescut pentru nutriția canină specializată.

Europa de Vest și Marea Britanie – motoarele creșterii în regiune

Pe harta globală, Europa de Vest se conturează ca o zonă cheie de creștere. Marea Britanie este prognozată ca fiind cea mai dinamică piață, cu un CAGR de 6,8% între 2025 și 2035, urmată de Germania (6,4%) și SUA (6,2%). Japonia înregistrează și ea o creștere solidă, de 6,1%, datorită cererii pentru hrană destinată raselor mici și dietelor adaptate vârstei.

Bobițele rămân pe primul loc, dar ingredientele se schimbă

Produsele uscate de tip kibble domină în continuare, cu o cotă de 42,5% în 2025, fiind preferate pentru costul redus, ușurința în administrare și beneficiile asupra sănătății dentare.

În privința ingredientelor, proteinele de origine animală, în special carnea de pui și pește, vor reprezenta 22,7% din piață în 2025. În același timp, se remarcă un interes tot mai mare pentru alternative sustenabile, precum proteinele cultivate în laborator.

Marii jucători investesc în inovație

Companii de top precum Mars Petcare, Nestlé Purina PetCare, Hill’s Pet Nutrition, Blue Buffalo (General Mills) și Cargill investesc masiv în cercetare și dezvoltare. Obiectivul: produse mai sănătoase și mai sustenabile, bazate pe:

Nutriție personalizată ;

Ingrediente funcționale (probiotice, acizi grași Omega-3);

Proteine alternative ecologice.



Un exemplu recent este lansarea, în februarie 2025, a snack-urilor Chick Bites pentru câini, produse de Pets at Home cu carne de pui cultivată în laborator de compania Meatly – un pas major spre sustenabilitate.

De asemenea, achiziția Champion Petfoods (brandurile ORIJEN și ACANA) de către Mars Petcare, din februarie 2023, indică tendința de consolidare în zona premium.

Concluzie

Industria hranei pentru animale intră într-o nouă eră – una definită de calitate, inovație și sustenabilitate. Pentru iubitorii de animale, asta înseamnă mai multe opțiuni adaptate nevoilor reale ale companionilor lor. Iar pentru piață, o dublare a valorii în doar 10 ani.

