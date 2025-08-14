Italia, țara unde câinii devin „copiii” familiei: Legea Bruno le protejează drepturile mai mult ca niciodată

Realitatea ultimilor ani arată că, în Italia, natalitatea este în scădere dramatică, iar rata de abandon a crescut. În acest context, câinii au devenit mai mult decât simple animale de companie — sunt membri deplini ai familiei. Potrivit datelor publicate de Financial Times, această transformare culturală se reflectă în modul în care italienii își organizează viața, cheltuind pentru animalele lor de companie sume comparabile cu cele dedicate altădată creșterii copiilor.

De la plimbarea în parc la hotel de lux pentru câini

Industria serviciilor pentru animale de companie a explodat: hoteluri cu camere personalizate, masaje, meniuri gourmet, acces la grădini private și chiar apeluri video pentru a ține legătura cu stăpânii plecați în vacanță. În 2022, cheltuielile italienilor pentru animalele lor de companie au ajuns la 6,8 miliarde de euro — un record absolut.

Fenomenul este alimentat de schimbările demografice. Cu o populație îmbătrânită și un număr tot mai mic de copii, câinii au preluat un rol afectiv central: sunt văzuți ca parteneri de viață, confidenți și chiar „copii” adoptați emoțional.

Legea Bruno, adoptată în 2025 — protecție maximă pentru noii „membri ai familiei”

În 2025, Italia a adoptat o lege de protecție a animalelor considerată printre cele mai dure din Europa, inspirată de inițiativele parlamentarei Michela Vittoria Brambilla și susținută de guvern.

Principalele prevederi:

Uciderea unui animal – pedeapsă cu până la 4 ani de închisoare și amendă de până la 60.000 €.



Maltratarea animalelor – până la 2 ani de închisoare, fără posibilitatea de a fi înlocuită cu amendă.



Lupte de animale – organizatorii riscă între 2 și 4 ani de închisoare și amendă de până la 30.000 €, iar participanții riscă până la 2 ani.



Interzicerea lanțurilor – câinii nu mai pot fi ținuți legați, cu excepții strict justificate medical sau de securitate.



Circumstanțe agravante – pedepse mai mari dacă fapta este comisă în fața minorilor, asupra mai multor animale sau dacă imaginile sunt distribuite online.



Traficul de pui – între 4 și 18 luni de închisoare și amenzi între 6.000 și 30.000 €.



Noua lege recunoaște animalele ca fiind ființe sensibile și subiecte de drept, iar cruzimea împotriva lor este tratată ca o crimă gravă, nu doar ca o contravenție.

Un context emoțional și juridic care schimbă Italia

Această dublă mișcare — creșterea importanței afective a câinilor și protecția lor legală — conturează o Italie în care legătura om–animal este redefinită. Dacă înainte câinele era „cel mai bun prieten al omului”, acum este, în multe familii, „copilul” care primește educație, atenție și îngrijiri de lux.

Legea din 2025, supranumită și Legea Bruno, după ce un câine polițist a fost omorât într-un mod extrem de crunt — i s-au pus cuie în mâncare si care salvase 9 vieți, le garantează italienilor că noii „copii cu blană” nu vor mai fi supuși abuzurilor, iar cei care încalcă aceste principii vor suporta consecințe penale severe.

