Katie, voluntara din Marea Britanie care și-a lăsat jobul pentru a salva câinii din România: „O parte din sufletul meu a rămas aici” (FOTO)

Katie Pugh este originară din Marea Britanie și a venit pentru prima dată în România în luna octombrie a anului 2024, după ce și-a dat demisia de la locurile de muncă. Decizia a venit din dorință de a da mai departe iubirea ei pentru animale, mai ales că cei doi câini ai lui Katie au fost adoptați din România.

O călătorie făcută din dragoste pentru animale

Katie Pugh a petrecut o săptămână ca voluntară în cadrul filialei adăpostului Barking Mad Dog Rescue, din Constanța. Barking Mad Dog Rescue este o organizație britanică ce are filiale prin diferite orașe din Europa, printre care și Constanța. Ea a decis să ajute adăpostul care i-a dăruit pe Loki și Pepper, cei doi câini ai tinerei.

„ Am vrut să ofer ceva în schimb pentru faptul că le-au oferit câinilor mei minunați siguranță, hrană, tratament medical și o a doua șansă la viață. Nu voi uita niciodată prima dată când am pășit în adăpost, câinii pe care i-am întâlnit sau primii câini pe care i-am salvat”, a declarat Katie.

Ea a mai adăugat că o parte din sufletul ei a rămas în asociația din Constanța. Katie s-a întors în Marea Britanie în luna mai și a plănuit deja o altă vizită în România.

În timpul petrecut la adăpost, Katie a ajutat un om al străzii și pe câinii săi și, de asemenea, a fost implicată în două misiuni de salvare a unor câini. Printre câinii salvați se numără și Odin, care se afla la un pas de moarte. Odin se afla închis într-o grădină, iar Katie a obținut permisiunea de la poliție să intre pe proprietatea respectivă și să scoată câinele din acel loc.

Patrupedul era într-o stare critică atunci când a fost salvat de Katie, însă i-au fost făcute transfuzii de sânge și acum este sănătos. Voluntara din UK continuă să susțină câinele chiar și de la îndepărtare și speră ca Odin să-și găsească o familie.

Potrivit suffolknews.com, Barking Mad Dog Rescue are în prezent 315 câini în grijă și se ocupă de alți 150 care trăiesc pe străzi. Toți câinii sunt sterilizați, vaccinați și în căutarea unei case.

