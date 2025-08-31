Legătura dintre rasa pisicilor și comportament. Oamenii de știință au studiat 5.700 de pisici și au descoperit trăsături interesante / Care sunt prietenoase vs. agresive

Pisicile sunt misterioase, independente și uneori imprevizibile. Poate că și tu ai pățit ca pisica, după ce a tors liniștită pe genunchii tăi, să te atace brusc, mușcându-te de mână. Internetul este plin de articole care clasifică rasele de pisici după temperament, însă multe dintre aceste materiale se bazează mai degrabă pe opinii personale sau pe experiențe anecdotice decât pe cercetări solide.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un studiu amplu, realizat pe 5.700 de pisici de companie din Finlanda și publicat în Scientific Reports, a cules date științifice despre comportamentele asociate cu diferite rase. Cercetătorii au analizat 19 rase, au comparat reacțiile lor în diverse situații și au ținut cont de factori de mediu precum vârsta, sexul, socializarea timpurie sau accesul afară. Ce au constatat oamenii de știință?

Care pisici sunt mai agresive cu stăpânii lor

Un capitol sensibil pentru orice iubitor de feline este agresivitatea față de membrii familiei. Studiul arată că pisicile din rasele Turkish Van, Angora și Korat au cea mai mare probabilitate să manifeste agresivitate față de stăpânii lor. La polul opus, cele mai „cuminți” s-au dovedit a fi British Shorthair, Abisiniana, Siameza și Balineza.

Trebuie spus însă că, de multe ori, aceste izbucniri sunt provocate de așa-numita „agresiune indusă de mângâiere”: pisica tolerează contactul doar până la un punct, după care se simte copleșită. Aici, limbajul corpului ei este esențial: o coadă mișcată nervos, urechi date pe spate și un corp încordat sunt semne că e timpul să te oprești.

Atitudinea față de străini: prietenoase sau rezervate?

În privința interacțiunii cu necunoscuți, diferențele sunt și mai interesante. Pisicile Van, Angora, Korat și Devon Rex tind să fie mai agresive cu vizitatorii. În schimb, rasele British Shorthair, Persana și Cornish Rex sunt mult mai tolerante.

Totuși, agresivitatea nu este singura reacție posibilă. Unele pisici aleg calea retragerii: Albastrul de Rusia, cele domestice cu păr scurt și Bengaleza sunt printre cele mai timide și au tendința să se ascundă de străini. La polul opus, extrem de sociabile sunt Cornish Rex, Birmaneza și Burmilla, adevărate „extrovertite” ale lumii feline.

Cum se înțeleg pisicile între ele?

Viața cu mai multe pisici nu este mereu ușoară, iar datele studiului confirmă acest lucru. Cele mai mari șanse de conflict cu alte feline apar la rasele Turkish Van, Angora și Korat, care sunt mai teritoriale și independente. În schimb, Persanele au o probabilitate mult mai mică de agresivitate, fiind mai tolerante în grupuri.

Pisici introvertite vs. afectuoase

Un alt criteriu analizat a fost dorința de contact. British Shorthair, Birmaneza, European Shorthair și Persana se situează printre cele mai rezervate rase, preferând distanța și liniștea. La polul opus, Orientala, Devon Rex și Korat caută constant interacțiune și atenție.

Cine face mai multe „zoomies”

Toți proprietarii de pisici au observat acele alergături haotice prin casă. Însă unele rase sunt mai predispuse la astfel de explozii de energie. Cornish Rex, Korat și Bengala sunt printre cele mai active și jucăușe. În schimb, British Shorthair, Ragdoll și Birmana sunt mai calme și relaxate.

Frica de lucruri noi și curiozitatea

Când vine vorba de obiecte noi, unele pisici aleg să le evite, altele să le exploreze imediat. Albastrul de Rusia, felinele domestice cu păr scurt, Van turcesc și Angora au demonstrat o timiditate mai mare în fața noutății. În schimb, Devon Rex, Persana și Cornish Rex au mai multă curiozitate și adaptabilitate.

Comportamente speciale: suptul lânii și îngrijirea excesivă

Un fenomen mai puțin discutat, dar destul de frecvent, este suptul lânii (când pisicile sug obiecte precum pături, haine sau șireturi). Cele mai predispuse sunt felinele domestice cu păr scurt, Norvegienele de pădure, Van și Angora. Cele mai puțin afectate: Persanele și Albastrul de Rusia.

La capitolul îngrijire excesivă, rasele Birmaneză, Orientală și Cornish Rex se află în top, în timp ce British Shorthair și Persana sunt mai puțin predispuse. Dacă pisica ta se spală compulsiv și pierde mult păr, o vizită la veterinar este recomandată pentru a exclude cauze medicale.

Probleme generale de comportament

Un ultim indicator analizat de specialiști a fost percepția proprietarilor despre comportamentului pisicii. Cele mai multe probleme au fost raportate la Orientală și Persană, iar cele mai puține la European Shorthair și British Shorthair.

Rasa contează, dar nu dictează totul

Cercetătorii atrag atenția că rasa este doar un factor. Personalitatea unei pisici se modelează puternic în funcție de experiențele timpurii, mediu și interacțiunile cu oamenii. De exemplu, felinele de rasă pură sunt mai puțin agresive față de altele, însă acest lucru ar putea fi legat de faptul că crescătorii investesc mult timp în socializarea puilor.