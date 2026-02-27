Mars, Incorporated își consolidează poziția pe piața din Emiratele Arabe Unite printr-un parteneriat strategic cu retailerul specializat The Petshop. Noua colaborare marchează un pas important pentru dezvoltarea segmentului de petcare din regiune și răspunde cererii tot mai mari pentru produse premium dedicate animalelor de companie.

Portofoliu extins de branduri consacrate

În cadrul parteneriatului, The Petshop își va diversifica gama de produse prin introducerea unui portofoliu amplu de branduri Mars Petcare, disponibile atât în magazinele fizice, cât și pe platformele de e-commerce, notează International Petfood.

Printre brandurile de nutriție incluse se numără:

Sheba

Whiskas

Pedigree

Iams

Cesar

Trill

Acestea acoperă nevoile nutriționale ale animalelor în funcție de vârstă, talie și cerințe alimentare specifice.

Oferta va fi completată de gustări apreciate precum Dreamies, dar și de soluții pentru igienă, cum ar fi Catsan și Thomas. Astfel, proprietarii de animale vor avea acces la o gamă completă de produse pentru îngrijirea zilnică.

O piață în plină creștere

Parteneriatul vine într-un context favorabil pentru industria petfood din Emiratele Arabe Unite. Valoarea pieței a depășit 367 de milioane de dirhami (Dhs), iar segmentul de retail specializat generează aproximativ 50% din vânzările totale de hrană pentru animale.

Tot mai mulți proprietari caută produse de calitate, recomandări avizate și informații clare despre nutriția animalelor lor. Magazinele specializate câștigă teren tocmai pentru că oferă expertiză, varietate și acces la branduri recunoscute la nivel internațional.

Consolidarea poziției pe segmentul premium

Prin această colaborare, The Petshop își întărește statutul de destinație de încredere pentru hrană și soluții de îngrijire susținute de cercetare. În același timp, Mars își extinde amprenta într-o piață dinamică, unde interesul pentru bunăstarea animalelor de companie crește constant.

Parteneriatul reflectă o tendință clară: consumatorii aleg din ce în ce mai des produse premium, bazate pe știință și adaptate nevoilor reale ale animalelor. Iar alianța dintre Mars și The Petshop vine exact în întâmpinarea acestei cereri.