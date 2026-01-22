Bărbat condamnat la închisoare după ce și-a lovit bunica și a încercat să-și înece câinele în butoi

Un bărbat din orașul Novaci (județul Gorj) a fost condamnat la o pedeapsă de doi ani și șase luni de închisoare pentru violență domestică și nerespectarea ordinului de protecție, după și-a bătut bunica pentru că l-a oprit să înece câinele din gospodărie în butoiul cu apă. Agresorul se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul comiterii faptelor și foarte violent, potrivit martorilor.

Bărbat condamnat după ce și-a lovit bunica pentru că a intervenit să-i salveze câinele

Partea vătămată, bunica inculpatului, și mama acestuia locuiesc în aceeași curte, „iar acesta, pe fondul consumului de alcool devine agresiv atât fizic cât şi verbal cu cele două“, conform anchetatorilor.

În ziua agresiunii, inculpatul a început să consume băuturi alcoolice de dimineață şi a provocat diverse conflicte verbale cu cele două, susțin autoritățile, transmite presa locală.

Ce spun autoritățile

„Locuinţa unde cele două locuiesc împreună cu inculpatul este compusă dintr-un imobil de locuit şi două anexe, toate în aceeași curte. La un moment dat martora a mers în anexa din spate unde se află bucătăria pentru a pregăti ceva de mâncare, moment în care inculpatul se afla în curtea locuinţei, iar persoana vătămată se afla în dormitor.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că pe tot parcursul dimineţii inculpatul a ameninţat că va omorî câinele şi ulterior purceii pe care mama şi bunica sa îi deţineau. La un moment dat, persoana vătămată a arătat că l-a observat pe inculpat când a prins de zgardă câinele de statură mică, de culoare maro care se afla legat în curtea locuinţei şi l-a ridicat cu lanţul cu intenţia de a îl îneca în butoiul care se afla în curtea locuinţei.

Partea vătămată susţine că a strigat la acesta să lase câinele în pace, să nu îl omoare, timp în care inculpatul încerca să bage în butoiul cu apă câinele, iar câinele la un moment dat a început să se manifeste agresiv şi l-a zgâriat pe inculpat cu ghearele în încercarea de a se salva.

I-a dat insecticid câinelui

Totodată, din declaraţia persoanei vătămate reiese faptul că în timpul când animalul încerca să se salveze, butoiul de plastic s-a rupt, iar inculpatul s-a tăiat în el şi a văzut cum sângera la nivelul mâinii stângi. Ulterior, persoana vătămată a intrat în dormitorul său, iar inculpatul s-a deplasat în locuinţă de unde a luat o bucată de mămăligă pe care persoana vătămată a susţinut că a pus insecticid şi a dat-o câinelui din curtea locuinţei să o mănânce.

În acel moment, persoana vătămată a strigat după ajutor la fiica sa să vină că o să omoare câinele, lucru care l-a enervat pe inculpat care s-a dus înapoi în locuinţă în dormitorul persoanei vătămate şi a început să o lovească pe aceasta cu pumnii şi picioarele la nivelul membrelor şi ulterior la nivelul capului, în tot acest timp inculpatul adresându-i ameninţări că o omoară şi o duce la cimitir. Partea vătămată a arătat că a strigat după ajutor şi îl ruga să nu o mai lovească.

După mai multe ţipete, a fost auzită de martora care se afla prin curtea locuinţei şi care imediat a venit în ajutorul său, dar când a încercat să pătrundă în locuinţă uşa de acces era încuiată.

Din depoziţiile martorei reiese faptul că aceasta a încercat în mai multe rânduri să forţeze uşa pentru a intra, a încercat şi prin spatele locuinţei pe la un geam, dar nu a reuşit şi auzind-o pe persoana vătămată că ţipa şi spunea că nu poate să meargă să deschidă uşa pentru că a intrat inculpatul peste ea în casă şi că a bătut-o“, scrie în sentința judecătorească.