Câinii sunt oaspeți de cinci stele. Un restaurant din Italia a creat un meniu special pentru animalele de companie / Stațiunea montană Cortina d’Ampezzo redefinește ospitalitatea pet-friendly

Deși sunt din aceeași rasă, câinii au nevoi diferite, care trebuie satisfăcute printr-o alimentație stabilită de un nutriționist veterinar, în funcție de caracteristicile fiecărui patruped. Ei bine, un hotel luxos din staţiunea montană italiană Cortina d’Ampezzo a creat un meniu special pentru câini.

Un restaurant din Italia tratează câinii ca pe oaspeți VIP

Noul restaurant din Cortina d’Ampezzo, care oferă una sau mai multe specialități canine, a generat deja vâlvă printre clienți și pe rețelele sociale. De asemenea, reflectă o tendință: cea a ospitalității pet-friendly.

Paradoxal, trădează lipsa de expertiză canină, fiindcă există diferite tipuri de clienți, fiecare cu cerințe unice. Indiferent de preț, este mai ușor pentru manager să satisfacă cerințele de stil și rafinament decât să pună accent pe sănătatea clienților canini.

La fel ca în cazul oamenilor, această abordare modernă implică o serie de principii cheie și aspecte fascinante care fac fiecare câine unic. O jurnalistă a publicației Corriere della Sera a povestit experienţele sale diverse pe care le-a avut împreună cu câinii săi în restaurante şi hoteluri, dezvăluind care sunt principalele cerinţe pentru stăpânii unor astfel de animale de companie.

Meniu personalizat pentru animalele de companie

Unele rase de câini pot mânca anumite alimente, în timp ce altele trebuie să consume un fel de mâncare diferit. Mai mult, deși sunt din aceeași rasă, pot avea nevoi diferite, care trebuie satisfăcute prin diete specifice stabilite de un nutriționist veterinar, în funcție de caracteristicile fiecărui patruped.

Nici măcar recompensele nu trebuie să fie la fel. Potrivit jurnalistei, dacă ar merge la restaurant cu câinii săi, i-ar fi greu să găsească un meniu pet-friendly. Ea susține că un singur bucătar nu ar fi suficient şi că ar fi nevoie de un medic veterinar permanent în bucătărie.

Sfaturi pentru stăpâni

Abordarea nutrițională a câinilor este strictă nu numai în respectarea numărului și a orelor de masă, ci și în principiul că schimbările bruște trebuie întotdeauna evitate. Dacă dieta trebuie modificată, este recomandat modul gradual de introducere a noilor ingrediente, pentru a evita tulburările gastrointestinale pe care le poate aduce chiar și o călătorie, fie și din motive emoționale.

„Pe măsură ce am călătorit prin Europa cu Aspen, am devenit precaută în privința publicității din jurul unei politici distincte de „prieten a animalelor de companie”. De cele mai multe ori, un restaurant care acceptă câini este mai bun”, a precizat jurnalista.

Aceasta a mai dezvăluit cerinţele unei persoane care se cazează la un hotel împreună cu animalul de companie: „În plus, puținii câini găzduiți în același timp nu ar trebui să fie adăpostiți în camere alăturate, pentru a evita lătratul. Un câine pe etaj este ideal, poate într-o cameră cât mai aproape de scări sau lift, pentru a minimiza timpul necesar pentru a ajunge la ieșire. Câteva camere fără mochetă ar putea fi o opțiune strategică, pentru o curățare mai ușoară. (…) ”.