Un oraș din România își închide adăpostul de câini. Apel emoționant al Asociației Pro Animals pentru salvarea patrupedelor: „Dacă nu pot fi adoptați, vor fi eutanasiați. Vă rugăm să le oferiți o șansă la viață” (VIDEO)

Asociația Pro Animals face apel pentru câinii din Târgu Cărbunești, județul Gorj. 63 de animale sunt afectate, deoarece adăpostul orașului se va închide în luna martie.

Apelul Asociației Pro Animals pentru câinii din Târgu Cărbunești

Asociația Pro Animals lansează un apel urgent către iubitorii de animale să ajute câinii din orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj. Nu mai puțin de 63 de animale (55 de câini adulți și 8 căței) riscă să rămână fără un acoperiș deasupra capului, din cauză că adăpostul public al orașului urmează să fie închis la sfârșitul lunii martie.

Adăpostul orașului se închide

Potrivit Asociației Pro Animals, recent, primarul din Târgu Cărbunești a informat organizația că a fost semnat un contract cu A.D.I. Hunedoara, care va prelua activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân. În același timp, autoritățile locale au solicitat sprijinul asociației pentru preluarea animalelor aflate în prezent în adăpost, odată cu încetarea activității acestuia.

„Săptămâna trecută, primarul din Tg-Cărbunești ne-a contactat și ne-a informat că a semnat contractul cu A.D.I. Hunedoara pentru a prelua activitatea de gestionare a câinilor vagabonzi. Ne-a cerut, de asemenea, să găsim o modalitate de a primi cei 55 de câini adulți și 8 căței, deoarece la sfârșitul lunii martie adăpostul se închide.”, a transmis Asociația Pro Animals pe rețelele sociale.

Situația este delicată, întrucât Asociația Pro Animals nu dispune de spații disponibile pentru câini. Adăpostul organizației este deja la capacitate maximă, iar lipsa alternativelor pune viețile animalelor în pericol.

În lipsa adopțiilor sau a unor soluții urgente, câinii vor fi transferați în adăposturile din Târgu-Jiu sau Turceni. Potrivit legislației în vigoare, în cazul în care nu sunt adoptați în termen de 14 zile, aceștia riscă să fie eutanasiați.

„Dacă nu pot fi adoptați, vor ajunge în Tg-Jiu sau la Turceni și după 14 zile vor fi eutanasiați. Din păcate, adăpostul nostru este plin și nu avem alte opțiuni pentru a-i primi. Dragi iubitori de animale, vă rugăm să le oferiți o șansă la viață. Vă rog să ajutați pe toți, astfel încât să poată trăi.”, a avertizat Asociația.

