Metroul din Hong Kong devine “pet-friendly”: Cum a reușit un oraș să adapteze transportul public pentru animalele de companie

Din ce în ce mai des vedem în mijloacele de transport în comun animale de companie alături de stăpânii lor. În Hong Kong, legislația a adăugat noi condiții în ceea ce privește accesul necuvântătoarelor în metroul, notează HKFP.

Reguli peste reguli

MTR Company este un operator global de transport public recunosc în special pentru rețeaua de metrouri din Hong Kong. Compania a anunțat că după un proces început în luna mai, a fost aprobat accesul animalelor de companie în metrou. Deși vestea este una bună pentru stăpânii de animale, legislația vine la pachet cu un set de condiții care trebuie respectate.

Pasagerii își pot aduce prietenii blănoși în metrou doar în weekend-uri și în zile de sărbătoare și dacă sunt ținuți în cuști, fără să aibă vreo parte a corpului expusă. Nu sunt permise cărucioarele special concepute pentru animale, iar cuștile de transport nu au voie să depășească 170 de cm.

Metrourile vor avea uși speciale de intrare și ieșire dedicate proprietarilor de animale, pe unde trebuie să iasă mereu. Pentru a avea acces permanent în metrou, stăpânii trebuie să achiziționeze un permis special care atestă că le-a fost oferită permisiunea să aducă un animal cu ei.

Procesul pentru aprobarea acestor noi condiții a început în mai și în ciuda faptului că era programat să dureze două luni, a fost prelungit până în august.

