Noua culoare de pisică descoperită în Finlanda: „Salmiak”, blana în trei nuanțe care îi uimește pe oamenii de știință

Ai auzit de pisicile negre misterioase, de cele portocalii pline de personalitate sau de elegantele „tuxedo” cu blană alb-negru. Dacă ești un iubitor adevărat de feline, probabil cunoști și nuanțele mai rare, precum „seal point” sau „ticked tabby”. Dar acum, oficial, există o nouă culoare în lumea pisicilor: „salmiak”, cunoscută și drept „salty liquorice”.

Această combinație spectaculoasă de negru, alb și gri poartă numele unui produs dulce popular în Finlanda – locul unde a fost observată pentru prima dată – și este rezultatul unui fir de blană care pornește negru de la rădăcină, dar devine tot mai alb spre vârf. Primul exemplar a fost remarcat în 2007, iar în 2019 a intrat în atenția unui grup de experți în feline, condus de geneticianul Heidi Anderson, notează Popular Mechanics.

De atunci, specialiștii au încercat să descopere mecanismul genetic din spatele acestei culori unice. Răspunsul a venit recent, iar rezultatele au fost publicate în revista Animal Genetics.

Misterul din spatele blănii „salmiak”

În mod tehnic, pisicile au doar două culori de bază: negru și portocaliu. Restul nuanțelor sunt fie combinații ale acestora, fie variante estompate, cauzate de așa-numita „genă de diluție”. Așa că, atunci când au apărut pisici „sare și piper”, prima presupunere a cercetătorilor a fost că asistă la o expresie nouă a acestei gene.

Însă, după ce au analizat toate variațiile genetice cunoscute pentru diluarea culorilor, nu au găsit nimic concludent. Următorul pas? Secvențierea completă a genomului a două pisici „salmiak” și analizarea detaliată a datelor.

Rezultatul a fost surprinzător: lipsea o secvență mare de ADN în apropierea genei KIT, genă cunoscută pentru influența asupra modelelor de alb din blana animalelor. Testând 181 de pisici, echipa a confirmat că această „lipsă” de ADN este responsabilă pentru apariția culorii „salmiak”. Mai mult, mutația este recesivă – ceea ce înseamnă că o pisică trebuie să o moștenească de la ambii părinți pentru a-și manifesta blana tricoloră, explicând astfel raritatea fenomenului.

Un fenomen rar, dar cu viitor

Acum că misterul a fost rezolvat, cercetătorii se pot bucura de frumusețea acestor feline. „Aceste blănuri au stârnit admirație ani la rând. E foarte emoționant să avem, în sfârșit, o explicație genetică pentru ele”, a declarat Heidi Anderson.

Mai mult, descoperirea ar putea ajuta crescătorii care își doresc să păstreze această trăsătură rară, contribuind la diversitatea și frumusețea lumii pisicilor.

Așadar, dacă într-o zi întâlnești o pisică cu blană negru-alb-gri, amintește-ți: nu e doar frumoasă, ci și purtătoarea unei povești genetice unice, scrisă în ADN-ul ei.

