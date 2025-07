Noua tendință în hrana pentru animale ar putea fi periculoasă / Studiu: 76% din hrana pe bază de insecte nu respectă eticheta

Hrana pentru câini și pisici pe bază de insecte câștigă tot mai mult teren în Europa, fiind promovată ca o alternativă ecologică, sustenabilă și chiar hipoalergenică. Însă un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea Gent din Belgia ridică semne de întrebare serioase cu privire la siguranța și corectitudinea acestor produse, notează Pet Food Industry.

Ce au descoperit cercetătorii

Specialiștii au analizat 29 de produse comerciale pe bază de insecte, disponibile în magazinele de profil din Europa. Dintre acestea, 24 erau destinate câinilor și 5 pisicilor. Produsele erau etichetate „complete și echilibrate”, fiind recomandate pentru diverse etape de viață: pui, adulți sau toate vârstele.

Cercetarea a evaluat conținutul de nutrienți esențiali, inclusiv aminoacizi, fibre și minerale precum calciu, fosfor, seleniu, zinc, fier sau magneziu. Rezultatele sunt îngrijorătoare:

76% dintre produsele testate nu respectau valorile nutriționale declarate pe etichetă;

Doar 3 produse (10%) îndeplineau standardele nutriționale impuse de FEDIAF (Federația Europeană a Industriei Hranei pentru Animale de Companie);

Numai un singur produs respecta atât valorile declarate pe etichetă, cât și cerințele FEDIAF;

9 produse (31%) prezentau abateri în cel puțin două categorii nutriționale importante.

Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat niveluri incorecte de fibre brute, estimări greșite ale valorii energetice și deficiențe semnificative de seleniu, calciu, fosfor și taurină. Mai grav, raportul calciu-fosfor, esențial pentru sănătatea animalelor, era dezechilibrat în mai multe cazuri — un risc major, mai ales în dietele pentru pui sau animale sensibile.

ADN de alte animale în produsele „hipoalergenice”

Un alt aspect alarmant al studiului a fost analiza genetică a 20 de produse etichetate ca „hipoalergenice” – destinate animalelor cu alergii la carne de mamifere sau păsări.

Deși 75% dintre aceste produse respectau compoziția declarată, 5 dintre ele conțineau ADN provenit de la specii nedeclarate, precum mamifere sau păsări. Acest lucru poate reprezenta un risc serios pentru animalele cu alergii alimentare și reduce încrederea consumatorilor în etichetarea corectă a produselor.

Concluzia cercetătorilor

„Deși hrana pentru animale pe bază de insecte oferă beneficii potențiale în ceea ce privește sustenabilitatea și toleranța alimentară, studiul nostru evidențiază necesitatea unor controale de calitate mai stricte și a unor cercetări suplimentare pentru a garanta siguranța și eficiența acestor produse”, au concluzionat autorii studiului, publicat în Journal of Insects and Food and Feed.

Ce trebuie să știi dacă vrei să alegi hrana cu insecte pentru animalul tău

Consultă întotdeauna medicul veterinar înainte de a schimba dieta animalului;

Alege produse de la branduri de încredere, cu testări de calitate transparente;

Verifică eticheta pentru aportul de taurină, calciu, fosfor și aminoacizi esențiali;

Monitorizează reacțiile animalului în primele săptămâni după introducerea noii hrane.

