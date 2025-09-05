O nouă șansă la viață: Câinii uitați în adăposturi din România și-au găsit familii iubitoare în Franța (FOTO)

Pe 28 august, o caravană plină de speranță a plecat din România cu o misiune specială: să ducă 70 de câini din adăposturile ASPA direct în brațele familiilor care îi așteptau cu nerăbdare în Franța. Acesta nu a fost doar un simplu transport, ci o adevărată eliberare pentru sufletele neajutorate care au așteptat ani de zile o șansă la fericire.

De la uitare la o casă pentru totdeauna

Printre norocoșii care au ajuns în Franța s-au numărat și câini a căror poveste a început cu mult timp în urmă, unii chiar din 2019. Au trecut ani de zile petrecuți în adăposturi, ani în care au visat la o mângâiere, la un culcuș cald și la o familie a lor. Acum, visul a devenit realitate.

Nu a contat vârsta, aspectul sau trecutul lor. Au fost adoptați câini seniori, câini cu dizabilități, câini negri (care adesea sunt adoptați mai greu din cauza superstițiilor) și câini timizi, care acum au parte de un nou început. Fiecare dintre ei și-a găsit locul într-o casă și, cel mai important, într-o inimă.

Această acțiune a fost posibilă datorită parteneriatelor solide dintre ASPA și asociațiile partenere din Franța, care au crezut în acești câini și le-au oferit șansa la o viață mai bună.

Sute de câini încă așteaptă

Deși cei 70 de câini și-au găsit fericirea, sute de suflete continuă să aștepte în adăposturile ASPA. Poveștile lor sunt la fel de triste, dar speranța lor este la fel de mare. Oricine poate face o diferență, fie că alege să adopte, să devină voluntar sau să ofere un cămin temporar.

Dacă vrei să oferi o casă unui suflet blănos, poți consulta catalogul online al câinilor disponibili pentru adopție pe site-ul oficial ASPA. Poate chiar acolo se află viitorul tău cel mai bun prieten.

