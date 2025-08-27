O pisică neagră ajută oamenii de știință să descopere o nouă tulpină de virus. Felina este cel mai neobișnuit asistent de laborator

De obicei, câinii sunt renumiți pentru abilitățile remarcabile de a ajuta oamenii. Însă Pepper, o pisică domestică cu blană neagră și ochi vigilenți, demonstrează că și felinele pot avea un rol neașteptat în progresul științei.

La doar șapte ani, Pepper a devenit „colegă de cercetare” pentru stăpânul său, John Lednicky, virolog la Universitatea din Florida. Obiceiul pisicii de a aduce prada acasă și de a o lăsa pe covorașul de la intrare s-a transformat în două descoperiri științifice importante.

Descoperirea unei noi tulpini virale

Recent, Pepper a adus acasă o pradă neobișnuită: un scorpion cu coadă scurtă, provenit din sălbăticia Everglades. Parțial mâncat, animalul a fost predat de Lednicky echipei lui din laborator. Iar analizele au scos la iveală un detaliu surprinzător! Scorpionul avea un ortoreovirus mutant, o nouă tulpină denumită UF-1. Acest tip de virus este cunoscut pentru faptul că poate infecta mai multe specii, de la lilieci și maimuțe, până la cervide și, în unele cazuri, oameni.

„Nu am fi avut nicio șansă să găsim acest virus fără Pepper”, a declarat Lednicky, potrivit Petsradar.

Tulpina a fost izolată și analizată de Emily DeRuyter, doctorandă și coautoare a studiului. Deși virusul pare să provoace infecții ușoare sau asimptomatice la oameni, el a fost asociat în cazuri rare cu meningită, encefalită și tulburări gastrointestinale, în special la copii și persoane imunocompromise.

A doua descoperire „semnată” de Pepper

Nu este prima dată când Pepper „donează” material de studiu echipei de cercetare. Cu un an în urmă, pisica a adus acasă un șoarece mort, care avea un nou jeilongvirus, o familie de virusuri extrem de rară, întâlnită la rozătoare. A fost prima descoperire de acest tip raportată în Marea Britanie, iar cercetătorii au reușit să cultive virusul în laborator pentru a-i studia structura și comportamentul.

„Ar trebui să facem studii suplimentare pe animale mici, pentru a înțelege dacă aceste virusuri cauzează boli. În final, scopul este să aflăm dacă există riscuri reale pentru oameni”, a explicat Lednicky la momentul respectiv.

Riscurile pentru oameni și animale de companie

Deocamdată, specialiștii nu au dovezi clare că aceste virusuri reprezintă o amenințare directă pentru oameni. Totuși, descoperirile sunt extrem de importante pentru monitorizarea evoluției agenților patogeni.

„Nu știm suficient de multe despre tulpina UF-1 cât să spunem că poate provoca probleme majore, dar este o piesă importantă din puzzle-ul epidemiologic”, a subliniat DeRuyter.

Cât despre Pepper, cercetătorii au subliniat că pisica nu prezintă riscuri majore de îmbolnăvire. Felinele au evoluat mii de ani hrănindu-se cu rozătoare și, în general, sunt rezistente la multe dintre virusurile purtate de acestea. Totuși, oamenii de știință avertizează că sunt necesare teste amănunțite pentru a înțelege mai bine dacă animalele de companie pot fi vectori de transmitere.

Vânător, dar și partener de cercetare

Pentru Lednicky și echipa sa, contribuția lui Pepper este mai mult decât o întâmplare norocoasă: „Mi-aș fi dorit să pot trece numele lui Pepper ca și coautor în articolul științific”, a glumit stăăânul felinei. Între timp, pisica își continuă viața normală: vânează, explorează și aduce acasă trofee.