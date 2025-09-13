O țară europeană propune o lege unică și prietenoasă cu animalele: autostrăzi pentru arici la clădirile noi. Care este motivul

În Marea Britanie, un nou set de amendamente propuse de Camera Lorzilor ar putea schimba fundamental modul în care se construiesc locuințele și clădirile publice. Printre propuneri se află obligativitatea introducerii unor elemente de design prietenoase cu fauna sălbatică: „autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări.

De ce sunt necesare aceste măsuri

În fiecare an, în Marea Britanie, aproximativ 30 de milioane de păsări mor lovindu-se de geamuri, iar populația de arici a scăzut cu peste 50% în zonele rurale și 30% în zonele urbane în ultimele două decenii. Motivele sunt distrugerea habitatelor, utilizarea pesticidelor, urbanizarea și barierele fizice care le limitează mișcarea.

Păsările nu percep sticla ca obstacol, fiind extrem de vulnerabile la coliziuni. Geamurile speciale, tratate cu pelicule UV sau cu modele discrete, pot reduce aceste accidente cu până la 90%, susțin specialiștii britanici.

Aricii, pe de altă parte, sunt animale nocturne care se deplasează pe distanțe mari în căutare de hrană și parteneri. Gardurile compacte și drumurile aglomerate le blochează traseele naturale, crescând riscul de mortalitate. „Autostrăzile pentru arici” (mici deschideri la baza gardurilor) sunt o soluție extrem de simplă, dar eficientă, pentru a le permite accesul între grădini și zone verzi.

Disputa dintre dezvoltare și conservare

Inițiativa Camerei Lorzilor a apărut pe fondul criticilor tot mai dure aduse proiectului de lege privind planificarea și infrastructura. Potrivit unei analize realizate de The Guardian, peste 5.000 de situri naturale ar putea fi puse în pericol dacă legea este adoptată în forma sa actuală.

Guvernul a încercat până acum să evite impunerea unor noi obligații pentru dezvoltatori, considerând că acestea ar putea încetini construcția de locuințe și proiectele de infrastructură. Cancelarul Rachel Reeves și prim-ministrul Keir Starmer au afirmat anterior că protejarea anumitor specii (lilieci, tritoni sau melci) îngreunează procesul de dezvoltare și încetinește creșterea economică.

Pe de altă parte, organizațiile pentru protecția naturii și animalelor avertizează că legislația actuală este insuficientă și lasă fauna sălbatică expusă unui pericol iminent.

„Păsările nu pot vedea geamul și cred că pot zbura prin el, dar geamurile speciale, tratate cu ultraviolete, și micile modificări în designul clădirilor pot reduce coliziunile cu peste 90%, la un cost foarte redus. Marea Britanie este, paradoxal, în urmă cu legislația în acest domeniu, deși e lider în producția de astfel de geamuri”, a declarat Alexandra Freeman, membră a Camerei Lorzilor și inițiatoarea amendamentului privind geamurile sigure pentru păsări.

Situația aricilor în Europa

Declinul aricilor nu este o problemă exclusiv britanică. În toată Europa, inclusiv în România, agricultura intensivă și utilizarea pesticidelor omoară insectele, principala lor sursă de hrană; drumurile aglomerate provoacă un număr mare de victime; grădinile „prea curate”, fără frunze și zone sălbatice, le limitează locurile de adăpost, iar fragmentarea habitatelor îi face mai vulnerabili la foamete și prădători.