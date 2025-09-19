Obiceiuri care dăunează sănătății câinelui tău: Ce schimbări trebuie să faci pentru a-i îmbunătăți calitatea vieții

Sănătatea și fericirea unui patruped depind foarte mult de cum este îngrijit de către stăpânul său. Fiecare moment din zi alături de animal îl poate modela și îi poate influența starea de bine și sănătatea pe termen lung. Uneori însă, stăpânii nu realizează ce greșeli fac, iar acestea pot afecta patrupedul în timp. Află în acest articol câteva schimbări-cheie care trebuie luate în considerare pentru a-i oferi animalului o viață cât mai lungă și sănătoasă.

Obieciuri care dăunează sănătății câinelui tău

Apropierea de alți câini fără consimțământ

Potrivit marleybones.com, majoritatea stăpânilor își lasă câinele să cunoască alți patrupezi fără să observe comportamentul acestora înainte. Graba unui câine de a fugi spre un altul poate cauza anxietate, stres și reacții agresive. Este recomandat să observăm limbajul corporal al ambilor câini și dacă aceștia încep să latre și să fie agitați, este mai bine să evităm o interacțiune.

Acest lucru se aplică și la cunoașterea oamenilor străini. Nu toate persoanele sunt comfortabile cu animalele, mai ales cei care au o frică de câini, așa că trebuie observat comportamentul unui om înainte de a permite o interacțiune. Astfel pot fi evitate situațiile stresante și reacțiile agresive.

Ritm de mers greșit

Dacă un câine este tras după stăpân și nu este lăsat să exploreze, sau este plimbat încet și fără scop, atunci animalul va deveni confuz și stresat. Câinii au un ritm diferit de mers în funcție de rasă sau vârstă și trebuie observat înainte de a-i grăbi sau obliga să încetinească.

Un câine senior preferă o plimbare scurtă și lentă, în timp ce un pui sau un câine activ preferă o plimbare energică și stimulatoare mental.

Limbajul corpului ignorat

Un câine stresat va oferi câteva semnale către stăpânul său: respirații grele, urechile lăsate în jos și coada ținută între picioare. Aceste semne arată că plimbarea îl stresează pe patruped și nu se simte în siguranță în situația în care se află. Dacă observi aceste simptome, lasă-l pe animal să ia o pauză scurtă, schimbă ruta plimbării sau încheie plimbarea mai devreme.

Pedepsele dure în timpul plimbării

Tragerea forțată a lesei sau pedepsirea câinelui nu îl disciplinează, ci îl învață să-i fie frică de stăpânul său. Animalele învață cel mai bine prin comunicare și gesturi simple dar de efect. Așadar, dacă dorești să-ți faci câinele să fie cuminte în timpul plimbării, menține o mână fermă dar ușoară pe lesă și ghidează-l pe drumurile pe care vrei să-l plimbi. Nu forța nimic.

Ignorarea nevoilor câinelui în funcție de rasă

Orice rasă este diferită și are nevoi aparte, care nu trebuie să fie ignorate. Spre exemplu, câinii de vânătoare au nevoie de indicații și golden retriverii au nevoie de sarcini de îndeplinit. Pe parcursul timpului, observă comportamentul câinelui tău, instinctele sale și reacțiile la stimulii din jur. Când reacțiile lor naturale sunt recunoscute, atunci frustrarea și stresul nu vor apărea în activitățile de zi cu zi.

Antrenamente fără structură

Orice antrenament are nevoie de o rutină pe care animalul să o înțeleagă. O sesiune dezorganizată, fără un scop clar îl poate face pe câine confuz și frustrat, rezultând astfel în accese de furie.

Este important și sistemul de recompense; astfel, câinele va învăța că orice sarcină îndeplinită, oricât de nesemnificativă, poate fi răsplătită. Unii câini au nevoie de mai mult timp să învețe o comandă, așa că nu trebuie forțați în ceva ce nu își doresc să facă.

Așadar, cunoașterea câinelui tău și a obiceiurilor sale este importantă pentru a crea o relație bazată pe încredere reciprocă și respect. Animalele nu răspund la pedepse sau comportamente agresive, ci la comunicare deschisă și recompense.

