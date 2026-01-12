Peste 300 de câini uciși prin otrăvire, după atacul asupra unui copil. Nouă persoane au fost arestate

Nouă persoane au fost arestate, după ce peste 300 de câini comunitari au fost uciși prin otrăvire. Această faptă vine ca urmare a unui atac asupra unui copil din Telangana, India.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Peste 300 de câini uciși prin otrăvire, după atacul asupra unui copil

Fapta de a otrăvi sute de câini fără stăpân a venit în contextul promisiunilor electorale de eradicare a pericolului generat de câinii sălbatici. Printre persoanele reținute se numără și sarpanch – liderul comunității din Hanumakonda.

Incidentul a avut loc n satele Shayampet și Arepally din districtul Hanumakonda din Telangana. Potrivit poliției, pe numele a doi șefi de consiliu local și partenerilor lor, a unui lider adjunct al comunității, doi secretari de sat și a doi muncitori s-au întocmit anterior plângeri de către un membru al Fundației Animalelor Vagaboande din India, potrivit republicworld.com.

Cadavrele a peste 120 de câini au fost găsite pe un câmp, ancheta arătând ulterior că procesul de otrăvire al acestora a avut loc pe parcursul a trei zile. Au fost găsite și alte trupuri neînsuflețite, acestea fiind adunate și transportate pentru autopsie.

Totul se întâmplă după ce în urmă cu circa o săptămână, un copil de trei ani din satul Daultabad a fost atacat de o haită de 14 câini. În acest caz, ancheta este în curs de desfășurare, fiind vorba despre încălcări grave ale Legii privind cruzimea față de animale, adoptată încă din 1960.

Citește și: