Pilates cu pisici: O tânără antreprenoare a reușit să îmbine dorința din copilărie de a salva feline de pe stradă cu pasiunea pentru Pilates Reformer / Interviu cu Maia Jardan: „Mereu am încercat să implic animalele în orice idee am avut” (VIDEO)

La poalele Tâmpei, 4 pisicuțe salvate de pe stradă locuiesc într-un studio de Pilates unde sunt îngrijite și răsfățate. Prosciutto, Senna, Felix și Nova îi privesc curioase pe cei care fac sport și se bucură de mângâierile lor. Proprietara salonului își trăiește visul din copilărie și anume acela de a adopta pisici neajutorate.

Maia Jardan este o tânără antreprenoare care și-a dorit să îmbine pasiunea pentru sport cu dragostea imensă pentru pisici. Așa a luat ființă Maia’s Garden, un studio de Pilates cu pisici din Brașov.

Cei care calcă pragul studioului Maiei se bucură de gingășia felinelor. De asemena, pisicile, prin firea lor liniștită și independentă, aduc un plus de calm și creează un mediu relaxant, spune proprietara Maia’s Garden.

Maia Jardan a oferit un interviu pentru Pets&Cats, unde ne-a povestit cum își dorea în copilărie să salveze toate pisicile străzii și cât de bine se simte copilul ei interior acum. De asemenea, Maia ne-a explicat ce beneficii aduce compania unei pisici în timpul sportului.

Interviu cu Maia Jardan, proprietara salonului de Pilates cu Pisici- Maia’s Garden

Pets&Cats: Maia, foarte recent ai deschis un salon de Pilates cat friendly în Brașov. În descrierea salonului ne spui ca este primul salon de pilates cat friendly din Europa de Est. Cum a luat naștere această idee?

Maia Jardan: Maia’s Garden este o grădină de suflet – un loc în care fiecare pas, fiecare respirație și fiecare mișcare capătă sens. Când eram mică, îmi doream să salvez toate pisicuțele de pe stradă, dar nu era posibil. Pe la 7 ani, parcă, am venit cu ideea de a face o afacere: Pisi Parc – o grădină zoologică cu pisicuțe salvate, care trăiau pe baza donațiilor vizitatorilor. Au mai trecut câțiva ani, mi-am canalizat această energie și intenție pură, îmbinând-o cu o altă pasiune a mea – Pilates Reformer, și le-am împletit într-un studio cu pisicuțe salvate/adoptate.

Mereu m-am gândit cum să îmi îmbin pasiunile și să fac ceva inedit. Mereu am încercat să implic animalele în orice idee am avut, chit că era vorba de un hobby nou, o idee de afacere sau orice altceva.

Pets&Cats: De ce ai ales această combinație de pilates cu pisici?

Maia Jardan: Animalele sunt terapie pură. Pilatesul e terapie pură. Așa am creat o terapie purr-fectă. Avem foarte multe de învățat de la pisicuțe. De la felul în care interacționează între ele, cum impun limite, cum trăiesc în prezent, elongațiile specifice sau iubirea necondiționată – toate sunt doar primele lucruri care îmi trec prin cap. Mișcările lor și mișcările din Pilates se aseamănă fascinant de mult. Cu toții ducem o viață pe fugă, plină de stres și presiune. Ele creează o stare de liniște și fericire permanentă. Ne ajută să ne deconectăm de viața cotidiană și să ne reconectăm cu noi înșine, măcar pentru o oră.

Pets&Cats: Persoanele care vin în salonul tău să facă Pilates se bucură de prezența unor pisicuțe pe care le-ai salvat de pe stradă. Spune-ne, te rog, povestea pisicilor salvate.

Maia Jardan: Am 4 pisicuțe: Prosciutto, Senna, Felix și Nova. Prosciutto a fost găsit când era foarte micuț de un domn, pe un ponton în Vatra Dornei, ca mai apoi să fie adus în București, unde o iubitoare de pisici l-a postat pe rețelele sociale. Așa l-am văzut și m-am îndrăgostit de el. M-am dus 3 zile mai târziu în București pentru a-l aduce acasă. Când l-am văzut, am fost atât de fericită încât am început să plâng.

De Felix mi-a spus o bătrânică. Mămica lui aproape a fost omorâtă de un domn, deoarece era gestantă. Aceasta a luat-o pe pisicuță în apartamentul modest al dânsei, ea având deja o pisică. Mama lui Felix a fătat 4 pui, ceea ce făcea ca pisicuțele rezidente să fie în număr de 6 – cu mult peste puterile pensionarei. Dânsa i-a îngrijit cât de bine a putut, dar nu mai făcea față. I-a fost foarte greu să le găsească familii, doi puiuți nefiind încă adoptați.

Senna și Nova sunt două surioare dintr-un sat de lângă Brașov. Din vorbă-n vorbă, am aflat de la un domn că soția dânsului are o prietenă, care are un socru, căruia i-a fătat o pisică în curte și nu știe ce să facă cu puii. Erau două ghemotoace mici, foarte-foarte speriate, hrănite cu lături și, ocazional, atacate de căței. Toți s-au adaptat neașteptat de bine noilor condiții. Sunt foarte sociabili, jucăuși și au foarte multă iubire de oferit. Cine a venit la clasele noastre cu siguranță îmi dă dreptate. Se urcă des pe cliente și se joacă non-stop. Se vede că sunt fericite și în siguranță aici.

Pets&Cats: După cum ai spus, iubești pisicile din copilărie și de mică ți-ai dorit să salvezi toate felinele străzii. Cum se simte copilul tău interior acum?

Maia Jardan: Excelent! De aici a plecat totul. Când eram mică, eram foarte frustrată când vedeam că sunt neputincioasă în a ajuta pisicuțele. Ce mă frustra și mai tare era faptul că știam că ele suferă din cauza noastră, a oamenilor. Voiam să mă revanșez cumva. În școala primară nu mâncam șunca din sandviș și păstram ce mai primeam, pentru ca, după ce terminam orele, să merg pe străzi și să le împart cu ele. Stăteam cu orele. Îmi plăcea să le admir și să le mângâi. Cu pași mici și siguri, ajungem să transformăm lumea într-un loc mai bun. S-au făcut multe progrese în legătură cu pisicuțele de pe stradă și asta mă bucură nespus. Mă bucură faptul că am ales să iau parte la asta și să știu, dimineața când mă trezesc, că am ajutat câteva sufletele să ducă viața pe care o merită.

Pets&Cats: Îți mai amintesti cum ți-ai descoperit dragostea pentru pisici? Care a fost prima pisica pe care a salvat-o fetița Maia?

Maia Jardan: Prima pisicuță pe care am salvat-o a fost Botic, când aveam 5 ani. Am găsit-o în curtea unui loc destinat recreerii, iar angajații mi-au spus că nu o vor și că pot să o iau. Am plâns o zi întreagă până când mama a fost de acord să ne întoarcem să o luăm. De atunci nu m-am mai oprit.

Ce beneficii aduce compania unei pisici în timpul sportului

Pets&Cats: De ce ai recomanda unei persoane să facă Pilates înconjurată de pisici? Ce beneficii aduce compania unei feline în timpul sportului?

Maia Jardan: Pilates Reformer este deja recunoscut ca unul dintre cele mai eficiente antrenamente pentru întărirea musculaturii profunde, îmbunătățirea posturii și creșterea flexibilității. Însă, atunci când această practică este combinată cu prezența pisicilor într-un studio special amenajat, beneficiile se extind dincolo de zona fizică și ating latura emoțională și mentală a fiecărui participant. Studiile arată că interacțiunea cu animalele reduce stresul, anxietatea și tensiunea arterială. Pisicile, prin firea lor liniștită și independentă, aduc un plus de calm și creează un mediu relaxant. În timpul exercițiilor, simpla lor prezență poate induce o stare de bine și motivație, făcând antrenamentul nu doar eficient, ci și plăcut.

Câteva dintre beneficii:

Reducerea stresului și anxietății;

Îmbunătățirea stării mentale și a dispoziției;

Creșterea motivației pentru antrenament;

Conexiune emoțională și mindfulness;

Tonifierea corpului și îmbunătățirea posturii;

Stimularea sistemului imunitar;

Socializare și crearea unei comunități, apartenență la grup;

Experiență unică și memorabilă;

Relaxare profundă și reducerea tensiunilor musculare;

Îmbunătățirea calității somnului.

Pilates Reformer într-un studio cu pisici nu este doar un antrenament, ci o experiență complexă și completă: întărești corpul, eliberezi mintea și hrănești sufletul. Este o metodă modernă de a îmbina mișcarea cu terapia asistată de animale, aducând echilibru și armonie în viața de zi cu zi.

Pets&Cats: Cum au fost primele clase de pilates în noul salon? Cum au interacționat pisicile cu clientele?

Maia Jardan: Începutul a fost plin de provocări, dar nu ne-am lăsat. Clientele au fost foarte fericite și, sincer, nu mă așteptam să primim feedback-uri atât de bune. Până acum, nu a fost nicio persoană care să nu fie mulțumită. Încercăm, pe cât posibil, să facem experiența intimă, specială și personalizată pentru fiecare. Pisoii adesea se urcă pe cliente și le vin în ajutorul realizării exercițiilor. De asemenea, au o multitudine de jucării, iar oricine poate opta pentru o mică sesiune de joacă înainte sau după ședință.

Pets&Cats: Cum sunt tratate felinele în cadrul salonului? Ce reguli trebuie sa respecte persoanele care vin la Maia’s Garden Studio în ceea ce le privește pe pisicuțe?

Maia Jardan: Pentru mine este foarte important ca micuții mei să se simtă în siguranță și relaxați, așa că avem o serie de reguli, pe care toată lumea le respectă. Toate se bazează pe respectul reciproc față de feline. Pisicile fac parte din studio. Dacă tu le vei respecta, și ele vor face la fel. Personalul studioului este acolo în permanență și are grijă ca limitele niciunei pisicuțe să nu fie încălcate.

Pets&Cats: Ce ne poți spune despre program, echipă, prețuri și aparatura salonului?

Maia Jardan: Pilatesul este o metodă de antrenament low-intensity, high-impact. Îmbină mișcările controlate cu respirația conștientă, având ca scop îmbunătățirea posturii, tonifierea corpului și creșterea flexibilității. Nivelul de dificultate se poate adapta foarte ușor în funcție de persoană (probleme medicale, experiență, vârstă etc.). Pilatesul este pentru toate vârstele și toate corpurile. Nivelul se reglează atât din aparat, cât și din variațiile exercițiilor, de care se ocupă instructorul nostru acreditat, atât în România, cât și în SUA. Clasele se desfășoară în sesiuni de aproximativ 50 de minute, incluzând încălzire, exerciții de bază, secvențe dinamice și stretching, toate pe reformer. În prezent, toate clasele noastre se desfășoară pe aparate Reformer Tower. Pentru o bună desfășurare a claselor, numărul maxim de participanți este de 6 persoane. Optăm pentru calitate, nu cantitate. Înscrierile se fac pe WhatsApp (0771195923) sau Instagram (@maia_in_the_garden), exclusiv în format de mesaj, NU telefonic. Ce să-mi aduc? Echipament sportiv, un prosop, șosete antiderapante și voie bună!

Pets&Cats: Dacă dragostea pentru pisici vine din copilărie, cand a apărut pasiunea pentru Pilates?

Maia Jardan: Eu am un background plin de activități sportive. Când aveam 5-6 ani, m-au întrebat părinții mei ce sport vreau să fac, pentru că ar fi bine să mă apuc de unul. Le-am zis că ceva cu animale, de preferat pisici. Mi-au zis că nu există un sport cu pisici, dar există un sport cu cai. Așa am ajuns la echitație. După ani de călărit, am început să merg și la sală. Am frecventat sala de forță în jur de 3 ani, dar cu multe pauze, pentru că nu mă regăseam neapărat. Pe internet, am văzut că lua amploare fenomenul Pilates Reformer și am vrut să încerc. M-am dus la o clasă de curiozitate și mi-am dat seama că era fix ce aveam nevoie, fără să știu că am nevoie. Pilatesul se potrivește tuturor tipologiilor de oameni: fie că nu îți place să faci sport sau îl iubești, fie că vrei să te simți mai puternic sau să slăbești, fie că nu ai timp de antrenamente lungi sau, dimpotrivă, vrei să practici de luni până sâmbătă.

Pets&Cats: Ai un mesaj pentru cititorii pets&cats?

Maia Jardan: Vă așteptăm la o clasă purr-fectă, fie că vrei să devină parte din rutina ta, fie că vrei o experiență inedită. Cu pași mici, ajungem departe, chit că vorbim de dezvoltare personală prin Pilates, chit că vorbim de ajutat sufletele nevinovate.