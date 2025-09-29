INTERVIU | Piometrul la câini și pisici: Ce este, care sunt cauzele și care este tratamentul. Explicațiile medicului veterinar Georgiana Diaconu

Mulți dintre noi am auzit de piometru la câini și pisici și de multe ori ne-am întrebat ce înseamnă. Odată ce am aflat că este vorba despre o afecțiune medicală, am început să ne întrebăm care sunt cauzele și cum poate fi tratată. Și pentru mine a fost o curiozitate, așa că am stat de vorbă cu Georgiana Diaconu, medic veterinar cu o experiență de peste 8 ani în medicină veterinară generală, chirurgie veterinară, anesteziologie și stomatologie veterinară. Georgiana Diaconu spune mereu că susține medicina preventivă „pentru că este mult mai benefic, atât pentru patrupede, cât și pentru proprietari, să previi decât să tratezi”.

Pets&Cats: Ce este piometrul și cum le putem explica oamenilor pe înțelesul lor despre această afecțiune?

Georgiana Diaconu, medic veterinar: „Piometrul este o afecțiune localizată la nivelul uterului și poate apărea atât la pisicile nesterilizate, cât și la cățelele nesterilizate. Reprezintă o urgență medicală”.

Pets&Cats: Care sunt cauzele?

Georgiana Diaconu: „Cauzele principale sunt dezechilibrele hormonale care apar în perioada de călduri, tocmai de aceea este foarte importantă sterilizarea”.

Pets&Cats: Diferă cauzele dacă vorbim separat de câini și pisici sau sunt aceleași?

Georgiana Diaconu: „Cauzele sunt aceleași. Nu contează că vorbim despre pisici sau cățelușe”.

Pets&Cats: Cum ne dăm seama că pisica noastră suferă de piometru? Care sunt simptomele?

Georgiana Diaconu: „Trebuie să subliniez că există două tipuri de piometru. Și vorbim despre piometru cu cervix deschis și despre piometru cu cervix închis.

Acum, atunci când ne referim la piometru cu cervix deschis avem în vedere simptomatologia vizibilă, pe care o putem observa cu ochiul liber:

Scurgeri purulente, uneori sangvinolente la nivelul vulvei;

Miros neplăcut;

Aspectul blăniței este neîngrijit, blănița este murdară.

Dacă vorbim despre piometru cu cervix închis, vorbim despre simptome precum:

Apatie;

Febră;

Lipsa poftei de mâncare;

Uneori avem și abdomen mărit în volum, un aspect de care să ținem cont atunci când observăm animalul de companie acasă.

Având în vedere simptomele de mai sus, în cazul piometrului cu cervix închis, este mai greu de suspectat acest tip.

Pisicile, așa cum știm, se toaletează în permanență deci șansele ca proprietarii să vadă scurgerile respective sunt destul de mici. Și este destul de greu pentru ei să identifice când este ceva în neregulă, de aceea este indicat ca pisica să fie monitorizată cu mare atenție în perioadele de călduri. Să fie observată frecvența și durata lor și, evident, să apeleze la controlul de specialitate atunci când starea generală a pisicuței se modifică”.

Pets&Cats: Dacă vorbim despre câini, simptomele sunt diferite?

Georgiana Diaconu: „La cățelușe, dacă vorbim despre piometru cu cervix deschis, scurgerile sunt evidente pentru proprietari și diagnosticul se poate pune mult mai repede. Dacă vorbim despre piometru cu cervix închis, situația este la fel de dificilă ca în cazul pisicilor. Semnele clinice nu sunt edificatoare. Vorbim despre simptome generale care pot fi asociate cu diverse patologii”.

Pets&Cats: Cum se stabilește diagnosticul în cadrul cabinetului veterinar?

Georgiana Diaconu: „Diagnosticul de suspiciune de piometru se stabilește în urma discuțiilor cu proprietarul și în urma unei anamneze amănunțite. Sunt niște semne care se pot asocia cu piometrul:

Poliuria, adică urinarea excesivă;

Febra;

Apatia;

Lipsa poftei de mâncare.

De asemenea, analizele de sânge sunt foarte importante și ne pot oferi informații suplimentare în ceea ce privește gravitatea situației și ne pot orienta către definitivarea diagnosticului. Diagnosticul cert se pune în urma examenului ecografic. Este o metodă non invazivă și foarte sigură”.

Pets&Cats: Cum se tratează piometrul la câini și pisici? Se utilizează aceeași schemă de tratament?

Georgiana Diaconu: „Vorbim despre o urgență medicală, iar tratamentul constă în sterilizarea animalului cât de repede ne permite starea în care se află la momentul diagnosticării. Uneori, situația este atât de gravă încât nu putem aștepta nici măcar până a doua zi, pentru că există riscul ca uterul să se rupă și să se instaleze septicemia.

Cel mai sigur tratament este îndepărtarea cât mai rapidă a uterului și a ovarelor. Este necesar un tratament de susține apoi: antibioterapie, tratamente perfuzabile.

Chiar dacă vorbim despre pisici, chiar dacă vorbim despre cățelușe, procedura de tratament este aceeași”.

Pets&Cats: Putem preveni piometrul?

Georgiana Diaconu, medic veterinar: „Putem preveni piometrul prin sterilizarea animăluțelor, cât mai rapid. În cazul femelelor, înainte de primul ciclul de călduri este ideal. Dacă observăm că perioada de călduri durează mai mult decât normal sau că apar mai des decât ar fi normal, atunci înseamnă că trebuie să sterilizăm animalul cât mai repede posibil. De asemenea, foarte important: nu optăm pentru nicio metodă contraceptivă, pentru că aceasta favorizează apariția piometrului”.

