Dacă ai nevoie de o doză instantă de drăgălășenie, pregătește-te: acest pisoi pufos și ciocolatiu a devenit noua senzație a internetului. Clipul postat pe Instagram a strâns peste 120.000 de aprecieri și mii de reacții în doar câteva zile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un ghem de ciocolată cu ochi mari și inimă blândă

Videoclipul o arată pe micuța felină ridicată cu grijă în palmă, privind curioasă în jur cu acei ochi mari și rotunzi, ca două bomboane de caramel topit. Blănița moale și culoarea unică – un maro cald, perfect uniform – au făcut să fie descrisă de internauți drept „o trufă cu mustăți”.

Pe fundal se aude melodia „That’s Just My Baby Dog” (interpretată ca versiune pentru pisici, desigur), care completează perfect scena.

View this post on Instagram A post shared by Raw Meals, Treats, Grooming & British Kittens (@pure__gene)

O privire care a topit milioane de inimi

Internauții au umplut secțiunea de comentarii cu reacții:

„Arată ca o prăjitură cu blăniță!”

„Nu știu dacă vreau să-l mângâi sau să-l pun într-o cutie cu bomboane fine.”

„Cum pot să adopt 10 ca el?!”

Pisica pare surprinsă de propria ei drăgălășenie — iar expresia feței spune tot: „Ce se întâmplă? De ce toată lumea se topește?”