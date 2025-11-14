VIRALE

Viralul zilei | Pisica ciocolatie care a cucerit internetul în câteva secunde: „That’s just my baby cat!” (VIDEO)

Raluca Stoica 14 noiembrie 0 comentarii
Pisică maro ținută în mână Imagine generată cu AI

Dacă ai nevoie de o doză instantă de drăgălășenie, pregătește-te: acest pisoi pufos și ciocolatiu a devenit noua senzație a internetului. Clipul postat pe Instagram a strâns peste 120.000 de aprecieri și mii de reacții în doar câteva zile.

Un ghem de ciocolată cu ochi mari și inimă blândă

Videoclipul o arată pe micuța felină ridicată cu grijă în palmă, privind curioasă în jur cu acei ochi mari și rotunzi, ca două bomboane de caramel topit. Blănița moale și culoarea unică – un maro cald, perfect uniform – au făcut să fie descrisă de internauți drept „o trufă cu mustăți”.

Pe fundal se aude melodia „That’s Just My Baby Dog” (interpretată ca versiune pentru pisici, desigur), care completează perfect scena.

O privire care a topit milioane de inimi

Internauții au umplut secțiunea de comentarii cu reacții:

„Arată ca o prăjitură cu blăniță!”
„Nu știu dacă vreau să-l mângâi sau să-l pun într-o cutie cu bomboane fine.”
„Cum pot să adopt 10 ca el?!”

Pisica pare surprinsă de propria ei drăgălășenie — iar expresia feței spune tot: „Ce se întâmplă? De ce toată lumea se topește?”

  • Raluca Stoica face parte din echipa de redacție și editare video Pets&Cats. Îndrăgește animalele, drept pentru care a crescut înconjurată de tot felul de animăluțe, fiecare lăsând o amprentă unică în viața acesteia. Îi place să scrie, să se joace cu animăluțele și chiar să surprindă momente de neuitat prin filmulețe/poze. Este absolventă a Facultății de Publicitate și are peste un an de experiență în editare video, acumulată în cadrul televiziunii.

