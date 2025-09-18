Pisicile adoră să miaune la oameni: Noile cercetări arată și de ce! (VIDEO)

Mieunatul pisicilor nu este numai un sunet drăguț, ci și un mod prin care pisicile noastre comunică cu noi. Până acum, nu știam prea multe despre mieunatul lor, dar noile studii arată că acesta este un mod de comunicare care a evoluat, odată cu domesticirea felinelor, precizează Live Science.

Cum erau pisicile înainte să se împrietenească cu oamenii

În mod natural, pisicile sunt creaturi solitare, adică preferă să trăiască și să vâneze singure. Comportamentul lor social se restrângea la relația dintre mamă și pui. Pisicile foloseau mieunatul pentru a-și chema mama.

Totuși, pe măsură ce felinele s-au apropiat de oameni, aceste sunete au căpătat noi sensuri. În multe cazuri, atunci când o pisică miaună la tine, te vede ca pe protectoru ei. Cu alte cuvinte, pisica ta este și copilul tău!

Dovezile arată că pisicile au întâlnit oameni acum circa 10.000 de ani, când aceștia din urmă au început să construiască așezări permanente. Trecerea de la vânători-culegători la o societate sedentară a însemnat și o prezență mai puternică a rozătoarelor în aceste așezări care abundau în cereale.

Dar prezența șoarecilor și șobolanilor a atras și pisicile, iar cele mai adaptabile și curajoase feline au supraviețuit datorită vânatului. Odată cu timpul, pisicile au creat legături mai strânse cu oamenii, pentru că aceștia au văzut utilitatea lor. Unele civilizații le-au și divinizat, cum este cazul egiptenilor antici.

Cum s-au adaptat pisicile la noua viață

În general, viața pisicilor a fost mult mai bună în așezările umane, dar au fost necesare unele adaptări. Una dintre ele ține de sunete, iar prin notele înalte ale mieunatului, felinele au reușit să ne înduioșeze. Aceste sunete seamănă cu cele ale unui copil nou-născut care încearcă să-și cheme părinții. De aceea, în mod natural, noi suntem sensibili la aceste vocalizări.

Mai mult decât atât, un studiu condus de Charlotte de Mouzon de la Universitatea Paris Nanterre a arătat că pisicile fac distincția între cuvintele/sunetele adresate lor și cele care nu le sunt adresate. Această distincție a avut loc mai ales atunci când sunetele veneau de la stăpânii lor.

Concluzii

Pisicile și-au adaptat mieunatul în funcție de modul în care noi, oamenii, reacționăm cel mai mult la el. Mai mult decât atât, pisicile adulte nu miaună, de regulă, la alte pisici, ci doar la oameni, la fel cum puii de felină miaună la mamele lor. Din acest lucru, ne putem da seama cât de importanți suntem pentru pisicile noastre.

În videoul de mai jos, poți urmări și o explicație scurtă a mieunatului, acompaniată de câteva sunete înduioșătoare: