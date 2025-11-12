Pisicuța cu „două fețe” uimește internetul. Mantis s-a născut cu o mutație genetică atât de rară încât mulți nu cred că aspectul ei este real (VIDEO)

În vasta galaxie de pisici frumoase și talentate de pe internet, e din ce în ce mai greu să ieși în evidență. Cum să ne alegem pisica preferată din numărul masiv de feline uimitoare pe care le vedem zilnic? Dar din când în când apare câte o pisică atât de frumoasă prin culorile și modelul blănii, încât rămânem blocați.

O mutație genetică rară a făcut ca aspectul pisicii să fie spectaculos

O astfel de pisică este Mantis din Rusia, care s-a născut cu o mutație genetică rară cunoscută sub numele de Chimera. Aspectul fizic al felinei a devenit o senzație virală pe rețelele sociale, unde are zeci de milioane de vizualizări.

Pisicuța are o mutație genetică rară, care face ca fața și corpul ei să fie împărțite aproape perfect în două jumătăți de culori diferite. Pe o parte, Mantis are blană neagră și un ochi albastru intens, iar pe cealaltă parte este portocalie și are ochiul verde scrie Parade Pets. Contrastul spectaculos dintre cele două jumătăți i-a făcut pe mulți iubitori de animale să o descrie drept „felina cu două suflete într-un singur trup”, iar alți internauți nici nu cred că este reală, ci mai degrabă realizată cu inteligența artificială.

Explicația veterinarilor despre cele „două fețe” ale lui Mantis

Potrivit medicilor veterinari, chimerismul apare atunci când două embrioane distincte se contopesc în stadiile timpurii ale dezvoltării, rezultând un singur individ cu două seturi diferite de ADN. Deși extrem de rară, această mutație nu afectează sănătatea pisicii și nu îi cauzează durere, fiind doar o trăsătură estetică distinctă.

Felina are mulți fani pe rețelele sociale

Stăpâna lui Mantis, care postează periodic videoclipuri cu pisica pe TikTok, susține că nu se aștepta ca micuța să devină atât de faimoasă:„Inițial, voiam doar să documentez cum crește, dar când lumea a văzut fața ei, contul a explodat. Oamenii spun că arată ca două pisici diferite lipite una de alta”.

Mulți o compară pe Mantis cu personaje fantastice sau cu opere de artă vii. Unii spun că este „jumătate înger, jumătate demon”, iar alții o percep ca un exemplu perfect al diversității naturale.

Veterinarii susțin ca pisicile cu această mutație genetică rară trebuie tratate la fel ca orice alt animal de companie, deoarece nu au nevoi speciale și pot duce o viață normală și sănătoasă.