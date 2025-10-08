Poate pisica ta să-ți crească riscul apariției schizofreniei? Un studiu ajunge la o concluzie surprinzătoare

Conform unui studiu recent al cercetătorilor australieni de la Queensland Centre for Mental Health Research, ești de două ori mai expus riscului apariției schizofreniei dacă ai o pisică.

Ideea că persoanele care au pisici sunt mai expuse riscului apariției schizofreniei a apărut inițial într-un studiu din 1995. Acum, specialiștii au analizat 17 studii publicate în ultimii ani, din țări precum Statele Unite și Marea Britanie, notează Science Alert.

Ce au aflat experții?

Numeroase cercetări au arătat că, dacă stai pe lângă pisici în copilărie, ai un risc mai ridicat de dezvoltare a schizofreniei, mai târziu în viață. „Am descoperit o asociere între deținerea, în sensul larg al cuvântului, a unei pisici și probabilitățile ridicate de apariție a schizofreniei”, a explicat John McGrath, autorul acestui nou studiu.

În cercetarea din 1995, specialiștii au precizat că expunerea la parazitul Toxoplasma gondii este cauza creșterii riscului de schizofrenie. Pentru a avea o imagine mai clară, McGrath și echipa sa au luat în considerare și această posibilă legătură. T. gondii este un parazit în mare parte inofensiv. Acesta poate fi transmis prin carnea gătită incomplet sau prin apă contaminată.

O mușcătură a unei pisici infectate sau fecalele felinei pot transmite parazitul la oameni. Se estimează că circa 40 de milioane de americani sunt infectate, dar mulți nu au niciun fel de simptome. Totuși, cercetătorii descoperă efecte bizare ale infecției cu acest parazit.

Odată în organism, T. gondii se poate infiltra în sistemul nervos central și influențează neurotransmițătorii. Parazitul a mai fost asociat și cu schimbări de personalitate și cu apariția simptomelor psihotice și tulburări neurologice, inclusiv schizofrenia.

Firește, această asociere dintre parazit și boală nu înseamnă că T. gondii a trecut de la pisică la om. Totuși, analiza studiilor a arătat că există o legătură între riscul crescut de schizofrenie și deținerea de pisici.

Dar au existat și alte studii care nu au remarcat vreo asociere, deci pisica ta poate fi la fel de inofensivă precum o consideri. Chiar dacă ar putea să transmită acest parazit, șansele apariției schizofreniei sunt extrem de mici, chiar dacă, cumva ajungi să fii infectat cu T. gondii.

