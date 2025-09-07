Ponei dispăruți fără explicație din curtea stăpânului. Bărbatul dă vina pe vecinii săi, vulturii uriași: „Nu se dizolvă în aer”

Un fermier din South Uist, o insulă din Scoția, trăiește un coșmar după ce cinci ponei Shetland au dispărut fără urmă. Donald John Cameron, care patronează cu partenera lui, Lindsay Robertson, o mică afacere de agroturism, a declarat pentru publicația The Sunday Post că niciodată, în ultimele șase decenii, familia sa nu s-a confruntat cu așa ceva.

Un fermier scoțian a rămas fără cinci ponei

„Nu se dizolvă în aer. Singura diferență față de anii trecuți este prezența tot mai mare a vulturilor cu coadă albă”, spune Cameron, convins că aceste păsări de pradă uriașe sunt vinovate.

Detalii despre vulturii cu coadă albă

Vulturii de mare sau cu coadă albă sunt cele mai mari păsări de pradă din Marea Britanie. Ei pot atinge o anvergură a aripilor de până la 2,4 metri și cântăresc în jur de 5 kilograme. Hrana lor constă în pești, păsări marine și hoituri, însă nu sunt excluse atacurile asupra unor mamifere mici, precum iepurii sau puii de căprioară.

Reapariția lor în ecosistemul scoțian, ca urmare a unor programe de conservare, a fost considerată un succes pentru biodiversitate, dar a creat tensiuni între fermiei și specialiștii în protecția naturii.

Acuzații fără precedent

David Colthart, reprezentant al fermierilor, afirmă că este prima dată când aude de suspiciuni privind răpirea unor ponei Shetland de către aceste păsări: „Am văzut fotografii cu ei cărând pui de căprioară, deci nu este imposibil, mai ales având în vedere dimensiunile mici ale mânjilor Shetland”, susține Colthart, fără a exclude complet ipoteza fermierului.

Totuși, experții în ornitologie privesc cu scepticism acuzațiile. Charlie Heap, directorul Centrului Național pentru Păsări de Pradă, consideră puțin probabil ca un vultur să poată ridica un mânz de la sol: „Cel mai mare vultur cântărește cam cât o pisică domestică. Sunt excelenți în zbor, dar nu cred că pot transporta o încărcătură atât de grea”, a declarat Heap pentru BBC.

În fața controversei, NatureScot, agenția responsabilă pentru fauna sălbatică, a anunțat că analizează cazul. Specialiștii vor examina rămășițele găsite în cuiburile de acvilă de mare din zonă, pentru a determina dacă vulturii ar fi putut juca vreun rol în disparițiile poneilor.

„Deși nu avem dovezi directe, vom analiza situația pentru a sprijini fermierii și comunitatea locală”, a transmis un purtător de cuvânt al agenției.