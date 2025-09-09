Pot fi animalele de companie alergice la oameni? Un nou studiu lămurește problema (VIDEO)

Știm foarte bine că unii oameni dezvoltă alergii la câini sau pisici, iar cea mai cunoscută formă este eczema.

Dar alergiile se pot dezvolta și invers? Pisicile și câinii pot avea alergii la noi, oamenii? Heather Edginton, doctor și profesor la Cornell University College of Veterinary Medicine a venit cu un răspuns afirmativ, în urma unui studiu, arată Live Science.

Sunt motive de îngrijorare?

Răspunsul simplu la întrebarea de mai sus este nu. Din fericire, alergiile sunt, de regulă, rare și fără complicații. Totuși, cea mai severă reacție alergică poate fi cea anafilactică, dar probabilitatea este extrem de mică și sunt cauzate în mare parte de hrană sau înțepături de viespe/albină.

„Cele trei categorii principale de alergii pe care le vedem la câini și pisici sunt cele cauzate de insecte, mâncare și de mediu. Alergia la oameni face parte din categoria alergiilor la mediu”, a precizat Edginton.

Cum se manifestă alergia la oameni

De obicei, atunci când un câine sau o pisică este alergică la oameni, reacția este similară cu cea a omului care este alergic la aceste animale. Așadar, se manifestă, în cele mai multe cazuri prin mâncărime/eczemă, deci va începe să se scarpine.

Eczema este provocată de părul și celulele moarte ale pielii omului. Animalul de companie poate întâlni acest material pe covor, pe podea sau pe orice scaun sau canapea din casă.

De asemenea, din câinii care au alergii, jumătate dintre aceștia au și alergii la oameni. La pisici, procentul rămâne necunoscut, deși eczema este mai des întâlnită la feline.

„Atunci când facem teste, descoperim că animalele sunt de obicei alergice la 12 sau mai multe lucruri, iar materia de proveniență umană este deseori unul dintre ele”, a mai adăugat Edginton. Alte alergii la mediu pe care le au includ polenul, mucegaiul sau praful.

Ce măsuri poți lua

Pentru câinii și pisicile care au alergii la oameni, sunt mai multe opțiuni de tratament, care includ și antihistaminice. Dar nu toate animalele răspund la fel la tratament și de aceea, este foarte important să-ți duci prietenul la un veterinar pentru stabilirea diagnosticului și tratamentului specific.

Antihistaminicele și alte tipuri de medicamente pot fi ineficiente și pot avea și efecte adverse, așa cum este letargia în cazul administrării de prednison.

Concluzii

Animalele de companie pot fi alergice la oameni, dar aceste cazuri sunt rare. Dacă prietenul tău blănos manifestă simptome de alergii, cum ar fi scărpinatul intens, îți recomandăm să mergi cu el la un veterinar. Totodată, te sfătuim să urmărești și videoul de mai jos pentru a afla și alte informații importante despre alergia animalelor și metodele de tratament: