Poți să rănești sentimentele pisicii tale? Prietenul tău blănos nu este atât de insensibil pe cât pare! (VIDEO)

Deseori, pisicile sunt considerate distante și independente, interesate mai mult de propriile nevoi. Totuși, sunt multe dovezi care contrazic această imagine și arată că pisicile au multe sentimente.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De exemplu, un studiu din 2023 a arătat că pisicile pot produce 276 de expresii faciale. Totodată, un studiu din 2020 a arătat că pisicile folosesc mimica și sunetele pentru a vedea cum se simt oamenii și alte pisici, a precizat PetMD.

Pentru a stabili o legătură strânsă cu felina ta, este important să-i înțelegi emoțiile și să faci în așa fel încât căminul tău să fie foarte primitor.

Pisicile au sentimente?

Da, piscile pot trece printr-o gamă variată de stări. Deși nu sunt suficiente date care să arate cât de complexe sunt aceste trăiri, știm că sunt capabile de emoții simple, pe care le găsim la mai multe mamifere. Printre acestea se numără frica, anxietatea, depresia, plictiseala sau mulțumirea.

Firește, noi avem un impact foarte mare asupra stării pisicilor. De pildă, acestea pot deveni mai anxioase atunci când stăpânii exprimă furie. Pisicile folosesc și expresii faciale prin care exprimă aceste sentimente și de aceea, este bine să acorzi atenție limbajului corpului prietenului tău.

Poți răni sentimentele pisicii tale?

Da, așa cum am precizat și mai sus, pisica ta poate suferi atunci când te vede supărat sau nervos. Totodată, va simți bucurie dacă te vede pe tine vesel. Astfel, pisica este sensibilă la dispoziția ta și își va schimba starea în concordanță cu aceasta.

Sunt mai multe modalități prin care pisica ta poate deveni anxioasă, temătoare sau chiar deprimată. Schimbările bruște în rutină, cum ar fi mutarea litierei sau schimbarea regimului alimentar, reprezintă un motiv de stres pentru felină.

Alte persoane sau animale în casă reprezintă o altă schimbare care poate afecta pisica. Zgomotele puternice reprezintă o altă sursă de anxietate – știm bine că cel mai mare dușman al pisicii este aspiratorul.

Firește, pedepsirea pisicii prin ridicarea vocii sau altă metodă vor face ca felină să se teamă de tine. Sunt multe feluri în care o pisică se poate simți rănită, așa cum arată și aceste video:

Semne că rănești sentimentele pisicii

Pisica va avea modificări de comportament, cel puțin față de tine, dacă ai deranjat-o. Va sta mai mult timp ascunsă, va dormi mai mult și va evita să interacționeze cu tine. Un comportament și mai îngrijorător este acela că va mânca și va bea mai puțin.

Pot apărea și probleme de sănătate și sunt comune afecțiunile digestive. Schimbările se vor vedea și în limbajul corpului – va fi mai încordată și își va da urechile pe spate.

Sfaturi de final

Deseori, pisicile doresc o conexiune cu oamenii, iar aceasta se face prin joacă și prin timp de calitate, cum ar fi mângâiatul și dormitul împreună. De aceea, trebuie să le acorzi atenție, astfel va interveni plictiseala, iar pisica va tinde să se izoleze.

Totuși, nu uita că pisicile au momente când vor să stea și singure. De aceea, nu forța nota. Dacă vrea socializare, cu sigurnață va veni și singură.