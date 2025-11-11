Povestea lui Coxi a devenit virală. Pisica a străbătut 600 de kilometri în 13 luni ca să-și găsească stăpânii. La finalul călătoriei cântărea doar 1 kg: „Nu putem explica științific cum a reușit”

Zicala binecunoscută – „Pisica aterizează întotdeauna în picioare!” – se potrivește perfect lui Coxi, care a călătorit până la capătul Franței pentru a-și găsi stăpânii. Potrivit TF1 Info, povestea pisicii a început în august 2021. Proprietarii săi au decis să se mute, părăsind regiunea Meuse pentru a se stabili în Orne.

Povestea emoționantă a pisicii Coxi care a călătorit 600 de kilometri pentru a-și găsi stăpânii

Din păcate, Coxi a dispărut. „Am căutat și am căutat și am căutat… Am alertat tot cartierul. Din păcate, nimeni nu văzuse pisica”, a relatat Laetitia. Mai bine de un an, stăpânii nu au mai primit vești despre felina lor până când, într-o zi, animalul a fost văzut în fața fostei case a familiei. Animalul călătorise 600 de kilometri din Normandia până la Ambly-sur-Meuse.

Coxi se angajase, de fapt, într-o odisee incredibilă, care acoperea peste 600 de kilometri, de la Ginai (Orne) până la Ambly-sur-Meuse (Meuse), fosta ei casă.

„Nu putem explica științific cum a reușit această pisică să găsească drumul spre casă prin acești 600 de kilometri. Totuși, i-a luat 13 luni. Din întâmplare sau coincidență, este posibil ca pisica să fi început să perceapă mirosuri și sunete familiare, ceea ce a determinat-o să se apropie de fosta casă și, în cele din urmă, să fie găsită”, susține Joana Lagarrigue, specialistă în comportament felin.

Vecinii au văzut pisica lângă fosta ei casă și au alertat un site web dedicat animalelor dispărute. Coxi a fost găsită într-o stare de epuizare extremă și cântărea doar un kilogram. În cele din urmă, felina a fost returnată stăpânilor ei: „Am vărsat atâtea lacrimi! Am plâns atât de mult. Chiar și asistenta veterinară a fost foarte emoționată. Nu vom uita niciodată asta”, a spus Laetitia.