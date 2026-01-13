Povestea lui Dory, iepurele gigant care și-a salvat stăpânul de la moarte: „Dacă nu era ea, nu mai povesteam azi”

Dory, iepurele gigant de peste 10 kilograme, și-a salvat stăpânul de la o moarte sigură. A devenit vedetă, însă la scurt timp a plecat în Raiul animalelor de companie. A rămas totuși în memoria stăpânului său care îi datorează viața.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Dory, iepurele gigant, și-a salvat stăpânul de la moarte

Simon Steggall, din Marea Britanie, a povestit cum, în anul 2002, a mers la o expoziție unde a întâlnit-o pe Dory, iepurele de care nu știa că are cu adevărat nevoie. Nimeni și nimic nu ar fi putut să prevestească faptul că Dory îi va salva viața, însă acest lucru a rămas pe veci în amintirea bărbatului.

Iepuroaica nu doar că era uriașă, dar avea și o poftă de mâncare pe măsură. Mânca grămezi întregi de morcovi, dar primea și varză albă și creață, fân, păpădii și granule speciale pentru iepuri. Era atât de docilă, încât era plimbată de Simon în lesă, asemenea unui câine.

Dar pentru că legumele și hrana primită nu îi era de ajuns, Dory mai ronțăia și cabluri de internet și bucăți de mobilă. La un moment dat a ros chiar și furtunul mașinii de spălat cu presiune a stăpânului său.

A știut că stăpânul său e pe moarte

Simon a povestit pentru The Guardian cum Dory a devenit salvatorul său de la o moarte sigură. Într-o seară din anul 2004, în timp ce se uita cu fosta soție la televizor, bărbatul și-a pierdut cunoștința. Partenera sa de viață de atunci a crezut că acesta a adormit, însă iepuroaica a simțit că ceva este în neregulă.

„Dory a sărit în acțiune: s-a urcat pe corpul meu și a înnebunit, sărind în sus și în jos, lovindu-mă furios în piept și lingându-mă pe toată fața. Abia când a început să se comporte atât de ciudat, fosta mea soție și-a dat seama că ceva nu era în regulă și a sunat la 112.

Încă nu sunt sigur cum a știut Dory. Unii oameni spun că animalele de companie pot simți când stăpânii lor sunt bolnavi și când sunt pe moarte. Poate că a simțit că glicemia mea era scăzută sau mi-a auzit bătăile inimii accelerându-se. În orice caz, fără acțiunile ei, știu că nu aș fi aici să povestesc”, a povestit Seggall pentru sursa citată.

Iepuroaica a murit după ce a devenit celebră

După ce evenimentul a trecut cu bine iar bărbatul s-a recuperat, Dory a devenit celebră pentru gestul său. A devenit chiar și membru onorific al Asociației pentru Bunăstarea Iepurilor.

Din păcate, la scurt timp după ce i-a salvat viața stăpânului său, Dory a murit. Avea doar doi ani, însă moartea a survenit brusc și fără avertisment, la fel cum s-ar fi putut întâmpla și în cazul lui Simon, dacă nu ar fi existat ea. După plecarea ei, Simon a continuat să se bucure de viață, așa cum a făcut și Dory în scurta ei existență, amintindu-și mereu de animalul căruia îi datorează fiecare zi.

Citește și: