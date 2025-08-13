Prima casă, cu prietenul patruped – cei mai mulți pui de câini și pisici sunt crescuți de tineri

În a doua săptămână din august, două zile internaționale atrag atenția asupra unor cauze importante: dificultățile cu care se confruntă tinerii și soarta animalelor fără stăpân. Este vorba despre Ziua Internațională a Tineretului, sărbătorită pe 12 august, și Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, pe 16 august. Potrivit unui studiu realizat de MARS, tinerii sunt generația cea mai atașată de animale de companie, aproape trei sferturi dintre pui ajungând la ei. Deținerea unui animal aduce beneficii emoționale și fizice pentru aceste generații, ceea ce înseamnă că, adesea, atât tinerii, cât și prietenii lor patrupezi își găsesc prima casă adevărată în același timp.

Conform unui studiu global realizat de MARS, tinerii sunt cei mai predispuși să afirme că animalul lor este cel mai important lucru din lume: dacă doar 29% dintre baby boomers sunt de acord cu această afirmație, procentul crește la 40% în rândul milenialilor și la 45% în rândul generației Z. Totodată, milenialii și Gen Z cresc 72% dintre toți puii de pisică și 70% dintre toți puii de câine.

Un nou început este întotdeauna palpitant – mai ales când oferă o șansă la o viață mai bună, atât pentru noi, cât și pentru un prieten necuvântător. Fiind la începutul drumului spre o viață independentă, tot mai mulți tineri aleg să facă primul pas alături de un animal de companie. Deținerea de animale de companie câștigă popularitate în rândul Gen Z și al milenialilor pentru că aceștia știu că un animal nu oferă doar afecțiune, ci are și un impact pozitiv asupra sănătății fizice și mentale. Iar pe măsură ce apare dorința pentru „prima familie proprie” aceasta include tot mai des și un membru patruped. În multe cazuri, primul membru al acestei familii este un cățel sau o pisicuță.

Tinerii tind să aleagă pui de animale, în timp ce generațiile mai în vârstă preferă animalele adulte. Asta înseamnă că prima locuință independentă a unui tânăr devine adesea și prima casă reală pentru un animal de companie.

Adopția înseamnă șansa unei vieți mai fericite și mai stabile pentru animele de companie. Un spațiu propriu, îngrijire constantă și siguranță emoțională fac minuni pentru sufletul unui animal – mai ales pentru cei născuți într-un adăpost, care nu au cunoscut niciodată dragostea pe care doar un om dedicat o poate oferi.

Sănătatea mintală a stăpânului – o doză zilnică de bucurie

Potrivit unui studiu recent desfășurat în 20 de țări[i], 83% dintre proprietarii de animale spun că acestea au un efect pozitiv asupra stării lor mentale de bine. În momentele de stres, 58% dintre stăpâni preferă să caute alinare în prezența animalului lor. De fapt, aceștia apelează la animal mai mult decât la partener (32%), familie (23%) sau prieteni (18%). Un procent impresionant de 84% consideră că simpla prezență a animalului este liniștitoare și terapeutică. În momentele petrecute în liniște împreună, 84% dintre stăpâni se bucură să își privească animalul relaxându-se.

Mișcare, rutină, sănătate – mai ușor împreună

A trăi cu un animal înseamnă, de asemenea, a ieși din casă de mai multe ori pe zi, a face mișcare și a respira aer curat. Plimbările sunt benefice nu doar pentru câine, ci și pentru stăpân – ajută la structurarea zilei, îmbunătățesc calitatea somnului și încurajează un stil de viață activ.

Conform aceluiași studiu, aproape opt din zece respondenți (78%) spun că animalul lor le amintește să facă pauze de la muncă, treburile casnice sau alte sarcini, iar 50% afirmă că acest lucru se întâmplă zilnic. De asemenea, 73% dintre proprietari spun că animalul îi încurajează să petreacă timp afară, transformând plimbările într-o adevărată experiență de bunăstare.

O relație care îți îmbogățește viața

Conexiunea formată prin adopție este deosebit de puternică – mai ales în cazul unui animal salvat, recunoscător pentru orice atenție primită. Această conexiune poate avea un impact de durată și poate da un sens nou vieții de zi cu zi. Un animal nu este doar un companion, ci un membru al familiei, iar experiențele trăite împreună întăresc relația an de an.

Despre Mars, Incorporated

Mars, Incorporated este animată de convingerea că lumea pe care ne-o dorim mâine începe cu modul în care facem afaceri astăzi. Fiind o afacere de familie de peste 50 de miliarde de dolari, portofoliul divers și în continuă expansiune al Mars include produse de calitate pentru îngrijirea animalelor de companie și servicii veterinare ce sprijină animalele de companie din întreaga lume, precum și alimtente și gustări de calitate ce încântă milioane de oameni în fiecare zi. Compania produce unele dintre cele mai îndrăgite mărci din lume, inclusiv ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’s®, SNICKERS® și BEN’S ORIGINAL™. Rețeaua globală de spitale pentru animale – inclusiv BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ si ANICURA™ – oferă îngrijire veterinară preventivă, generală, de specialitate și de urgență, iar afacerea globală de diagnosticare veterinară ANTECH® utilizează tehnologie de ultimă oră pentru diagnosticarea animalelor de companie. Cele 5 Principii Mars—Calitate, Responsabilitate, Reciprocitate, Eficiență și Libertate inspiră cei 150.000 de Asociați ai noștri să acționeze în fiecare zi pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru oameni, animale de companie și planetă.

Pentru mai multe informații, accesați www.mars.com. Ne găsiți și pe Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, și YouTube.

[i] Cercetare online realizată de YouGov în numele Mars și Calm. Sondajul a inclus un total de 31.299 de participanți adulți din 20 de piețe diferite. Dimensiunile eșantionului pe țară au fost următoarele: Regatul Unit – 2.507; Brazilia – 2.502; Canada – 1.347; Germania – 1.584; Indonezia – 2.510; India – 1.001; Mexic – 1.567; Malaezia – 1.036; Polonia – 1.349; Statele Unite – 3.748; China – 1.054; Belgia – 1.084; Australia – 1.525; Noua Zeelandă – 1.066; Spania – 1.322; Olanda – 1.074; Franța – 1.526; Danemarca – 1.093; Suedia – 1.070; Italia – 1.334.

Colectarea datelor s-a desfășurat online între 19 februarie și 31 martie 2025. Grupul țintă a inclus proprietari de câini și pisici cu vârsta de peste 18 ani din fiecare țară. Toate datele au fost ponderate în cadrul fiecărei piețe pentru a asigura un profil reprezentativ al populației care deține animale de companie în fiecare țară.