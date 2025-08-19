Prima pisică „bionică” din lume a murit la 18 ani. Oscar a revoluționat medicina veterinară și Cartea Recordurilor

Oscar, prima pisică bionică din lume, a murit la vârsta de 18 ani. Felina a trăit în Jersey, în Insulele Canalului Mânecii (Anglia). Vestea morții sale a fost confirmată de rețeaua britanică ITV, aceeași publicație care a contribuit la notorietatea sa internațională în 2010, când cazul său a fost documentat de BBC, în serialul Veterinarul Bionic. Pisica a fost un studiu de caz pentru oamenii de știință.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Moartea lui Oscar, prima pisică din lume care a primit implanturi bionice la picioarele din spate, marchează sfârșitul unei povești incredibile care a depășit granițele medicinei veterinare și a inspirat lumea științifică internațională.

Un destin marcat de tragedie

Povestea lui Oscar începe în octombrie 2009, pe insula Jersey, parte a Insulelor Canalului Mânecii. La doar doi ani și jumătate, pisica a fost victima unui accident grav: o combină agricolă i-a amputat ambele picioare din spate, transmite La Nacion.

În fața unei astfel de situații, opțiunea standard era eutanasia, însă medicul veterinar Peter Howarth a căutat o soluție inovatoare și l-a trimis pe Oscar la renumitul profesor Noel Fitzpatrick, supranumit „super-veterinarul”, datorită abordărilor sale revoluționare în chirurgie.

La clinica din Surrey, Fitzpatrick și echipa sa au realizat o intervenție chirurgicală de trei ore, prima de acest fel din lume! În locul lăbuțelor amputate, felina a primit două implanturi bionice speciale, create să se potrivească cu osul și pielea lui Oscar.

Implanturile au fost acoperite cu hidroxiapatită, un material ce favorizează regenerarea osoasă, și prevăzute cu o structură tip „umbrelă” pentru a permite pielii să creeze o barieră naturală împotriva infecțiilor. Această procedură a reprezentat o piatră de hotar în medicina veterinară, fiind prima dată când un animal de companie beneficiază de o astfel de tehnică.

Proprietarii lui Oscar, Kate și Mike Nolan, au avut inițial rezerve serioase privind calitatea vieții pisicii. Însă rezultatul a depășit orice așteptare: Oscar a acceptat implanturile, iar în scurt timp i-au fost atașate „labe” speciale, care i-au redat mobilitatea și independența.

Felina și-a reluat programul zilnic: se plimba, se juca, se odihnea, iar povestea ei a atras atenția mass-mediei internaționale. În 2010, BBC i-a dedicat un episod în serialul „Veterinarul Bionic”, transformând-o într-o vedetă.

La 1 ianuarie 2010, Cartea Recordurilor a oficializat reușita, recunoscându-l pe Oscar drept „primul animal din lume care a primit două implanturi bionice la lăbuțe”.

A doua șansă la progres medical

Succesul nu a fost însă lipsit de provocări. În 2013, la patru ani de la prima operație, una dintre proteze a început să cedeze. Echipa lui Fitzpatrick a decis să înlocuiască implanturile cu o tehnologie de ultimă generație: PerFiTS (Proteza pentru Fixare Transcutanată Integrată). Această nouă versiune a implanturilor a permis o fixare mai sigură și o adaptare pe termen lung, oferindu-i lui Oscar posibilitatea să ducă o viață activă.

De-a lungul celor aproape două decenii de viață, Oscar a devenit un reper nu doar pentru iubitorii de animale, ci și pentru cercetători și chirurgi din toată lumea. Tehnologia testată pe felină a fost ulterior perfecționată și aplicată la alte animale, iar principiile au început să inspire chiar și medicina umană în domeniul protezelor și implanturilor ortopedice.