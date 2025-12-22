Un sondaj global arată cum văd stăpânii de animale produsele antiparazitare, din perspectiva ușurinței de aplicare, a gustului și a eficienței.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui studiu realizat de Yummypets, cu sprijinul LOOP, peste 9 din 10 proprietari de câini la nivel mondial consideră că este ușor să aplice produsele de protecție împotriva paraziților. În cazul pisicilor, aproximativ 8 din 10 stăpâni împărtășesc aceeași părere.

Sondajul a cuprins 2.926 de proprietari de animale din 6 țări: Brazilia (734), Canada (340), Franța (460), Mexic (530), Marea Britanie (360) și SUA (502), notează GlobalPETS.

Ușurința aplicării produselor antiparazitare

Pentru stăpânii de pisici, procentul celor care consideră că aplicarea produselor antiparazitare este ușoară variază astfel:

Canada: 88%

Brazilia: 84%

Mexic: 83%

SUA: 82%

Franța: 81%

Marea Britanie: 77%

Un procent mai mic de respondenți a spus că le este dificil să aplice aceste produse. În cazul câinilor, dificultatea raportată variază între 1% în SUA și Mexic și 5% în Franța. Pentru pisici, cifrele sunt ușor mai mari: 11% dintre britanici au spus că aplicarea produselor este dificilă, urmați de Franța (8%), SUA (6%), Mexic (5%) și Canada și Brazilia (4%).

Gustul produselor orale

Majoritatea stăpânilor consideră că animalele lor apreciază gustul produselor antiparazitare orale. Cel mai mare grad de acceptare a fost raportat în SUA și Mexic (54% fiecare), urmate de Canada (51%) și Brazilia (46%).

În Europa, răspunsurile au fost mai puțin pozitive: 54% dintre stăpânii britanici și 48% dintre cei francezi au spus că pisicile și câinii lor nu apreciază gustul acestor produse.

Eficiența produselor

Conform sondajului Yummypets, majoritatea stăpânilor de câini și pisici consideră că produsele antiparazitare sunt eficiente.

Printre proprietarii de câini, încrederea în eficiență este cea mai mare în Marea Britanie (90%), urmată de Canada, SUA, Mexic și Franța (88% fiecare) și Brazilia (84%).

În cazul pisicilor, Marea Britanie conduce din nou cu 92%, urmată de Franța (87%), Mexic și SUA (86%), Brazilia (85%) și Canada (82%).

Doar un mic procent dintre proprietari consideră că produsele antiparazitare nu sunt eficiente. În Canada, 2% dintre proprietarii de câini și 3% dintre cei de pisici au această părere, în timp ce în SUA și Mexic procentul este de 7% pentru ambele categorii. În Franța, 6% dintre proprietarii de câini și 4% dintre cei de pisici consideră că produsele nu funcționează bine, comparativ cu 5% și 2% în Marea Britanie.