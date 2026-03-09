Iubitorii de pisici sunt invitați la Salonul Felin Internațional SofistiCAT, unde peste 250 de pisici, campioane internaționale, vor fi prezente. Ediția de primăvară a evenimentului revine în 2026 cu la fel de multe concursuri, adopții și experiențe inedite.

Salonul Felin Internațional SofistiCAT revine la București

Pe 21 și 22 martie 2026 va avea loc la Sala Palatului din București o nouă ediție a Salonului Felin Internațional SofistiCAT, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate felinelor din România. Între orele 10:00 și 17:00, atât sâmbătă, cât și duminică, iubitorii de pisici pot vedea peste 250 de pisici atât din țară, cât și din străinătate, anunță Sofisticat Shows pe Facebook.

Atmosfera de primăvară se va potrivi perfect conceptului de nou început, mai ales că, în cadrul evenimentului, vor avea loc și adopții. Printre vedetele expoziției se vor număra și unii dintre cei mai titrați campioni felini crescuți în România, premiați în competiții internaționale, inclusiv câștigătorii ultimelor ediții.

Vizitatorii vor putea admira exemplare spectaculoase din rase cunoscute precum Maine Coon, British Shorthair sau Norvegiană de Pădure, dar și alte pisici care au obținut titluri importante în competițiile feline internaționale. Evenimentul va cuprinde și jurizări live realizate de arbitri internaționali invitați special pentru această ediție. Aceștia vor analiza fiecare pisică înscrisă în concurs și vor acorda punctaje în funcție de standardele rasei, aspect, temperament și condiție generală.

Concursuri și tombole pentru iubitorii de pisici și feline

În cadrul expoziției, publicul va putea urmări și momentele cele mai spectaculoase ale competiției, precum alegerea pisicilor finaliste și titlul „Best in Show”, acordat celor mai impresionante exemplare din fiecare categorie.

Vor avea loc inclusiv tombole cu premii dedicate atât participanților, cât și animalelor de companie, dar și activități educative pentru cei care vor să afle mai multe despre îngrijirea și comportamentul pisicilor.

Salonul Felin Internațional SofistiCAT este organizat de Asociația Felină SofistiCAT, în colaborare cu Federația Națională Felinologică „Felis România”, și face parte din calendarul competițiilor recunoscute de Federația Internațională Felină (FIFe).

