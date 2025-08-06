Studiu surprinzător: De ce animalele de companie nu sunt mereu soluția pentru stres și anxietate

Mulți oameni se gândesc să adopte un animal de companie pentru a combate singurătatea sau pentru a-și îmbunătăți starea de bine. Pisicile și câinii sunt adesea văzuți ca „terapie cu blăniță”, iar rețelele sociale abundă în mesaje despre cât de mult ne pot ajuta animalele să fim mai fericiți.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Dar realitatea este mai nuanțată decât pare la prima vedere, notează The Guardian.

Mitul animalului care „vindecă” tot

Deși ideea că un animal de companie îți poate reduce stresul sau anxietatea este foarte populară, cercetările recente arată că acest lucru nu este valabil pentru toată lumea. Studiile au descoperit că, în unele cazuri, starea de bine a proprietarilor de animale nu este mai bună decât a celor care nu dețin niciun animal. Ba chiar, în anumite contexte, prezența unui animal poate fi o sursă suplimentară de stres.

Un studiu realizat în Canada, în timpul pandemiei de COVID-19, a analizat impactul deținerii unui animal asupra sănătății mintale. Rezultatul? În medie, proprietarii de animale raportau o stare de bine mai scăzută și niveluri mai ridicate de singurătate decât cei fără animale.

De ce apar aceste diferențe

Cercetările arată că relația dintre om și animal este mult mai complexă decât „am un câine, deci sunt fericit”. Nu este vorba doar de prezența unui animal în casă, ci de calitatea legăturii cu acesta.

Persoanele care dezvoltă o atașare nesigură față de animal — adică se simt anxioase când sunt despărțite de el sau se îndoiesc de afecțiunea lui — tind să aibă un risc mai mare de depresie și anxietate. De asemenea, perceperea animalului ca fiind „neînțelegător” sau „insensibil” este asociată cu niveluri mai mari de stres emoțional.

Pe de altă parte, cei care simt că împart trăsături comune cu animalele lor (cum ar fi loialitatea sau bucuria de a lenevi împreună) raportează o stare de bine mai crescută. Interacțiunile pozitive și conștiente cu animalele ne pot ajuta să trăim mai mult în prezent — un principiu cheie al stării de echilibru mental.

Provocările mai puțin discutate ale deținerii unui animal

Realitatea este că animalele de companie vin la pachet nu doar cu iubire, ci și cu responsabilități mari. Timp, bani, energie — toate sunt necesare pentru a îngriji un animal așa cum merită.

În timpul pandemiei, aceste cerințe s-au resimțit și mai puternic. Studiile arată că femeile și persoanele cu doi sau mai mulți copii acasă au raportat un impact negativ asupra stării lor de bine din cauza responsabilităților suplimentare legate de animale.

La fel, persoanele fără un loc de muncă stabil sau cu resurse financiare limitate s-au confruntat mai des cu stresul legat de îngrijirea animalelor. Să ai grijă de un animal bolnav, de exemplu, poate fi extrem de dureros emoțional și frustrant, mai ales când nu poți face mare lucru pentru a-l ajuta.

Ce învățăm din toate acestea

Adoptarea unui animal ar trebui să fie o decizie informată și realistă, nu o soluție „magică” pentru probleme emoționale.

Dacă alegem un animal potrivit stilului nostru de viață și ne asigurăm că putem să-i oferim ceea ce are nevoie — timp, atenție, îngrijire, resurse — putem construi o relație frumoasă și echilibrată, benefică pentru ambele părți.

Dar dacă adoptăm cu speranța că ne va „vindeca” anxietatea sau ne va face automat mai fericiți, s-ar putea să fim dezamăgiți — și noi, și animalul.

Citește și:

Tăticii de pisici, noua forță de pe piață: Companiile de hrană pentru animale ezită să-i cucerească

Animalele ne fac mai buni? Copiii care cresc alături de animale devin mai empatici, mai iubitori și adulți mai echilibrați / Interviu exclusiv cu psihologul Cosmin Badea