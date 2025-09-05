Suceava: Anchetă la grădina zoologică din Zăhăreşti, care ar funcţiona fără autorizaţie

O anchetă este în desfăşurare la grădina zoologică din localitatea Zăhăreşti, judeţul Suceava, unde un copil ar fi fost muşcat de un ligru, o încrucişare dintre un tigru şi un leu, menajeria privată funcţionând fără autorizaţie, potrivit unor surse judiciare, transmite Agerpres.

Anchetă la grădina zoologică din Zăhăreşti

Pe parcursul zilei de vineri, potrivit aceloraşi surse, la faţa locului s-au deplasat echipaje din cadrul mai multor instituţii publice, între care Garda de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Direcţia Sanitar Veterinară. Totodată, fiind trimise inclusiv echipaje de jandarmi şi poliţie pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice.

“Grădina zoologică improvizată din Zăhăreşti, judeţul Suceava, găzduieşte câteva sute de animale, majoritatea sălbatice. Printre acestea, găsim un exemplar de ‘ligru’, animal deosebit de rar, care rezultă din împerecherea a două exemplare de specii CITES, respectiv Leu-mascul (Panthera leo) şi Tigru-femelă (Panthera tigris). Din cele sub 100 de exemplare recunoscute la nivel mondial, unul se află în această menajerie din Suceava”, au notat reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), în urma unui control desfăşurat în luna iulie, la grădina zoologică.

Reprezentanţii GNM au amendat atunci administratorul cu 15.000 de lei şi au impus termene clare pentru intrarea în legalitate.

“Am dispus sistarea activităţilor de vizitare în această menajerie. Este pentru prima oară când GNM se confruntă în teren cu o specie practic nouă de animal, cu o reglementare încă neclară. Tocmai de aceea am făcut apel la instituţii precum ANSVSA, Academia Română sau Autoritatea de Management CITES din cadrul MMAP, pentru cunoaşte mai bine care sunt paşii de urmat. Apelul nostru către potenţialii vizitatori este să nu se lase conduşi de curiozitate într-un loc care nu are nici un fel de autorizaţie pentru a-i primi. Este un loc care poate deveni nesigur şi care nu se supune nici unei norme de autorizare comercială, de mediu sau de alt tip”, a atenţionat Garda Naţională de Mediu.

