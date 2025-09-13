Sunt sigure purificatoarele de aer pentru animalul tău de companie? Ce spun specialiștii

Purificatoarele de aer devin din ce în ce mai des întâlnite în casele oamenilor. Sunt foarte utile, pentru că ajută la curățarea aerului de mici particule dăunătoare. Unele absorb și mirosuri neplăcute, deci aerul din casa ta va rămâne proaspăt. Dar sunt sigure pentru companionii tăi blănoși?

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În majoritatea cazurilor, nu ai de ce să te temi, precizează Live Science. Acestea sunt dispozitive simple, care nu emit substanțe periculoase, deci pot fi ținute fără probleme în căminul tău.

Care pot fi riscurile

Purificatoarele de aer sunt de diferite forme, de la dispozitive mici pe care le poți pune pe birou la unități mari. Ca să alegi purificatorul potrivit, sunt două aspecte pe care trebuie să le ai în vedere. Primul ține de siguranța fizică pe care o implică orice dispozitiv electric. Trebuie să te asiguri că animalul de companie nu are cum să se încurce de cablul acestuia. Astfel, va trebui să-l plasezi într-o poziție stabilă.

Apoi, trebuie să știi dacă purificatorul îmbunătățește sau afectează sănătatea animalului de companie. Astfel, materialele folosite nu trebuie să fie toxice. Dar un lucru bun este acela că purificatoarele sunt gândite pentru siguranța copiilor mici, deci mecanismele sale interne sunt sigure, iar dispozitivul este robust.

Totuși, îți recomandăm să fii atent la nivelul de zgomot și la curentul de aer generat de acest dispozitiv. „Unele animale de companie pot fi sensibile la zgomote sau curenți de aer, ceea ce le cauzează stres”, a precizat Nick Horniman, un medic veterinar britanic.

Cât zgomot poate face un purificator de aer

Multe dispozitive folosesc ventilatoare pentru a trage aer din exterior. Apoi, acesta este trecut prin filtre și, odată ce a fost purificat, este eliminat din purificator. Această eliminare poate emite zgomote de la 40 de decibeli până la 70 de decibeli, în funcție de model.

Limita minimă este zgomotul echivalent al unui computer, dar cea maximă, de 70 de decibeli, este zgomotul echivalent al unui aspirator atunci când operează la capacitate maximă.

Din această cauză, noi te sfătuim să optezi pentru purificatoare silențioase, care să se apropie de valoarea minimă a numărului de decibeli.

Concluzii

Purificatoarele de aer sunt sigure, dar sunt câteva aspecte pe care trebuie să le iei în considerare. Asigură-te că are un nivel de zgomot acceptabil și este pus într-un loc potrivit. Ca să vezi și alte sfaturi utile, urmărește videoul de mai jos: