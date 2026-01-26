Toto, un Bull Terrier cu fizic „fioros” și suflet blând. Povestea cățelului cunoscut în online | Interviu cu Denisa Gogu: „Este extrem de afectuos și foarte lipicios” (VIDEO)

Deseori tindem să judecăm o carte după copertă și să ne lăsăm ghidați de stereotipuri. Când vine vorba despre căței, există adesea un stigmat pentru „rasele periculoase”. Pe măsură ce ajungem să cunoaștem cu adevărat un câine aparent fioros, ne dăm seama că este, de fapt, un animal blând și iubitor. Toto este unul dintre exemplele de câini „fioroși” la prima vedere, dar blânzi și prietenoși în realitate.

Toto este un Bull Terrier în vârstă de 2 ani, care locuiește în Timișoara. Este extrem de iubit și de răsfățat de proprietarii lui, iar el oferă multă iubire și loialitate la schimb. Toto este un adevărat influencer canin, iar comunitatea care îl urmărește pe rețelele sociale se bucură să vadă cât de simpatic și de lipicios este.

Am stat de vorbă cu Denisa Gogu, „mama” lui Toto care ne-a povestit mai multe despre personalitatea lui și a dat și câteva sfaturi pentru cei care își doresc un Bull Terrier. Denisa a precizat că este o rasă foarte loială, dar și costisitoare, pentru că se confruntă cu dermatită atopică și necesită îngrijiri speciale.

Află în interviul de mai jos povestea lui Toto. El poate fi urmărit pe contul de Instagram toto_bullterror.

Interviu cu Denisa Gogu, „mama” lui Toto

Pets&Cats: Cum a apărut Toto în viața ta? Povesteste-ne, te rog, despre începuturile voastre!

Denisa Gogu: Ne doream foarte mult un cățel, iar prietenul meu își dorea un Bull Terrier. La început am fost sceptică, îmi era teamă că va crește mare și nu voi reuși să îl controlez. Totul s-a schimbat în momentul în care mi-a arătat o poză cu el. M-am îndrăgostit instant.

Când l-am luat, Toto era mic, rotunjor, murdar și plin de zgârieturi. La prima băiță am fost surprinsă să descopăr cât de alb era, de fapt. De acolo a început povestea noastră.

Pets&Cats: Cum ți-a schimbat viața Toto și cum ai descrie relația voastră?

Denisa Gogu: Viața mea s-a schimbat complet. Până la Toto nu știam ce înseamnă cu adevărat să ai grijă de un câine și să îți împarți fiecare zi cu el. La început a fost greu, multe planuri erau făcute în funcție de el și de multe ori le anulam.

M-a învățat ce responsabilitate presupune creșterea unui cățel și câtă atenție necesită. Cu el m-am maturizat mult. În același timp, m-a învățat ce înseamnă iubirea sinceră și bucuria lucrurilor simple. Toto este foarte atașat de mine, iar relația noastră este una extrem de apropiată.

Pets&Cats: Sunt oameni care, judecând după rasă, îl consideră periculos pe Toto? Au de ce sa se teamă?

Denisa Gogu: Da, sunt foarte mulți oameni care ne ocolesc sau își trag copiii atunci când ne văd. Am fost oprită pe stradă și mi s-a spus că este un câine periculos, că ar avea cea mai puternică mușcătură sau că i se „încleștează” gura.

În realitate, nu au de ce să se teamă. Toto este blând și prietenos cu oamenii. Bull Terrierii au fost folosiți în trecut în contexte dure, dar de zeci de ani sunt crescuți ca animale de companie. Din păcate, prejudecățile au rămas, chiar dacă realitatea este cu totul alta.

Pets&Cats: Cum este el în realitate? Cum e personalitatea lui?

Denisa Gogu: Toto este extrem de afectuos și foarte lipicios. Are nevoie constantă de contact și atenție. Este energic, jucăuș și uneori destul de impulsiv în joacă. Nu este cel mai delicat, lucru specific rasei, dar totul vine din entuziasm și dorință de interacțiune.

Pets&Cats: Ce provocări întâmpină un proprietar de Bull Terrier?

Denisa Gogu: Cea mai mare provocare, în cazul nostru, este dermatita atopică și alergiile. Este o problemă frecvent întâlnită la această rasă și necesită multă atenție, monitorizare constantă și costuri suplimentare.

Pets&Cats: Care sunt activitățile preferate ale lui Toto? Cum îl răsfeți?

Denisa Gogu: Îi place foarte mult joaca de tip „prinselea”, mai ales când are o jucărie în gură. Dacă te oprești, vine el și te provoacă să continui.

Îl răsfăț prin grija constantă față de el, sunt atentă la nevoile lui și îi ofer multe jucării. Pentru mine, răsfățul înseamnă atenție, timp și implicare.

Pets&Cats: Toto este un cățel-influencer. Cum ați început să fiti prezenti in online și cum reacționează el cand este filmat?

Denisa Gogu: Întotdeauna mi-a plăcut să îi fac poze și să îl filmez, aproape la orice face. La sugestia unor prietene am început cu TikTok, unde a apărut și prima colaborare, cu Farmina. De acolo a venit firesc și prezența pe Instagram. Pentru Toto, camera este ceva natural, fiind obișnuit de mic. Nu îl forțez niciodată și încerc ca totul să fie o experiență plăcută și distractivă. Recompensele fac parte din proces.

Pets&Cats: Cum arată o zi din viața unui influencer canin?

Denisa Gogu: Toto nu este un cățel matinal. Doarme până în jurul orei 9, urmează plimbarea de dimineață, micul dejun și apoi din nou somnul. Ziua continuă cu plimbări și multă joacă.

Este foarte pofticios și începe să ceară mâncare cu cel puțin o oră înainte de cină. După cină urmează odihna și plimbarea de seară. Este un cățel cuminte și foarte bine organizat în rutina lui.

Pets&Cats: Ce fel de produse pentru catei promovează Toto și care sunt preferatele lui?

Denisa Gogu: În prezent, Toto este brand ambassador Doctor Totolici, un pet-shop online creat de Carmen Totolici, medic veterinar. Produsele le foloseam de mult timp, înainte de această colaborare. Gama este variată, de la produse de igienă până la accesorii. Produsele preferate sunt spuma de curățare pentru lăbuțe și balsamul de lăbuțe. Balsamul este clar favorit, îi place foarte mult masajul. Jucăria lui preferată rămâne mingea.

Pets&Cats: Ce înseamnă Toto pentru tine?

Denisa Gogu: Toto este copilul meu. Mi-a adus multă liniște și echilibru în viață și m-a învățat ce înseamnă iubirea autentică, responsabilitatea și răbdarea.

Ce trebuie să știi înainte de a-ți lua un Bull Terrier

Pets&Cats: Ai putea da cateva sfaturi pentru cineva care vrea sa adopte un Bull Terrier? Ce ar trebui sa stie înainte despre temperament, îngrijire, dresaj, etc?

Denisa Gogu:. Nu aș recomanda această rasă unui începător care nu este pregătit pentru multă răbdare și implicare. Bull Terrierii sunt puternici, energici, încăpățânați și deloc delicați în joacă. Au nevoie de multă atenție, mișcare, iubire și limite clare.

Dresajul funcționează exclusiv prin positive reinforcement. Este o rasă costisitoare, atât din punct de vedere al întreținerii, cât și al problemelor de sănătate, dermatita atopică fiind cea mai frecventă.

Pentru cei pregătiți pentru toate acestea, bull terrierii sunt extrem de loiali, atașați și au enorm de multă iubire de oferit.