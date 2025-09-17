Un studiu cu 8.000 de pisici arată care rase trăiesc cel mai mult. Surpriza din fruntea clasamentului

Un studiu publicat în Journal of Feline Medicine and Surgery detaliază longevitatea raselor de pisici domestice. Analizând date provenite de la aproape 8.000 de feline din Marea Britanie, care au murit între ianuarie 2019 și martie 2021, cercetătorii au descoperit diferențe mari între rase, sexe și condițiile de viață.

Pisicile și longevitatea: ce spune un studiu amplu despre speranța lor de viață

Pisicile Birmaneze și Burmeze se află în fruntea clasamentului, cu o speranță medie de viață de 14,4 ani, cea mai mare dintre rasele studiate. Aceste rase par să combine o genetică favorabilă cu o sănătate bună, făcându-le printre cele mai longevive feline de companie.

În schimb, pisicile Sfinx au o speranță medie de viață de doar 6,7 ani, mai puțin de jumătate. Această durată scurtă este pusă de cercetători pe seama predispozițiilor genetice la boli cardiace și alte afecțiuni cronice.

Pisica de rasă pură vs. metis

Studiul a arătat și că felina metis trăiește în medie cu 1,5 ani mai mult decât o rasă pură. Diversitatea genetică poate reduce riscul de boli ereditare și conferi o rezistență mai mare la factori de mediu, potrivit Live Science.

Sexul și sterilizarea, factori care influențează viața pisicilor

Rezultatele au arătat că pisicile femele trăiesc, în medie, cu 1,3 ani mai mult decât masculii. De asemenea, felinele sterilizate sau castrate au o speranță de viață mai mare cu 1,1 ani față de cele nesterilizate. Cu alte cuvinte, sterilizarea nu doar reduce riscul de comportamente riscante și reproducere necontrolată, ci și prelungește viața.

Tabele de viață, un instrument nou pentru stăpâni și veterinari

Pentru prima dată, cercetătorii au folosit „tabele de viață”, un instrument statistic care estimează speranța de viață rămasă a unei pisici la o anumită vârstă, excluzând cazurile celor decedate înainte de acea vârstă. Aceste tabele oferă o imagine mai realistă și mai nuanțată asupra longevității feline.

„Am vrut să folosim aceste date pentru a le oferi oamenilor puterea de a lua decizii informate privind sănătatea și îngrijirea pisicilor”, a spus dr. Dan O’Neill, epidemiolog la Royal Veterinary College.

Un alt factor care influențează longevitatea pisicilor este mediul (interior / exterior). În general, pisicile care stau doar în casă trăiesc mai mult, fiind expuse la mai puține riscuri precum accidente, boli sau prădători.

Impactul emoțional asupra stăpânilor de pisici

Dr. Kendy Teng, coautor al studiului și epidemiolog la Universitatea Națională Chung Hsing din Taiwan, a subliniat dimensiunea emoțională a acestor descoperiri: „Mulți oameni spuneau: Timpul este atât de scurt. Trebuie să-mi tratez pisicile mai bine sau să prețuiesc fiecare moment cu ele”.