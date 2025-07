Unde ai voie cu animalele de companie la mare, în România. De ce unele plaje nu acceptă câini și pisici / Regulile pe care trebuie să le respecți pentru o vacanță fără probleme

În ultimii ani, litoralul românesc a devenit tot mai prietenos cu iubitorii de animale. Hotelurile și pensiuni acceptă animale de companie, oferind pachete speciale și facilități adaptate familiilor care călătoresc cu patrupedele lor. Însă situația se schimbă când vine vorba de accesul pe plajă. Deși legea permite prezența animalelor însoțitoare, decizia finală aparține administratorilor fiecărui sector de plajă.

Accesul cu animale de companie pe litoralul românesc

Mulți operatori de turism au înțeles cerințele unei piețe în continuă transformare. Tot mai mulți turiști nu concep vacanțele fără compania câinelui sau a pisicii, motiv pentru care hotelurile și pensiunile s-au adaptat. Camerele sunt dotate cu boluri pentru apă și mâncare, zonele de joacă sunt gândite și pentru animalele de companie, iar unele unități oferă chiar și servicii de petsitting.

Acest trend este bine primit de turiști, dar beneficiile nu se opresc aici. În multe locuri, administratorii au mers mai departe și au adaptat inclusiv plajele pentru a fi pet-friendly. În astfel de zone, câinii aleargă liberi, înoată sau chiar pot însoți stăpânii în activități precum stand-up paddle.

Plajele pet-friendly

Pe plajele care permit accesul cu animale, atmosfera este relaxată și prietenoasă. Cățelușii se joacă în nisip, se răcoresc în valuri și interacționează cu alte animale. În aceste zone, administratorii s-au asigurat că patrupedele beneficiază de facilități cheie: boluri cu apă proaspătă, zone umbrite, dar și produse special create pentru ele.

Un exemplu de astfel de inițiativă este puppycino, o băutură concepută special pentru câini, fără cafeină sau frișcă, dar cu iaurt și colagen, ingrediente sigure și benefice pentru digestia și articulațiile animalelor.

„Dacă noi avem cappucino, ei beau puppycino. Am făcut o rețetă care să fie ok și pentru stomacul lor nu ar avea voie frișcă și cafea, e făcută cu iaurt, are și puțin colagen, ingrediente safe benefice pentru animale”, a spus Ștefan Andrei, managerul unei plaje, la Știrile Pro TV.

Totuși, pentru ca experiența să rămână plăcută, stăpânii trebuie să respecte câteva reguli de bază. Printre acestea se numără colectarea excrementelor, utilizarea lesei acolo unde este necesar și supravegherea constantă a animalului pentru a evita disconfortul altor turiști.

Zonele cu acces restricționat

Chiar dacă legea permite, în teorie, prezența animalelor de companie în spații publice, realitatea din teren este diferită. Pe anumite sectoare de plajă, accesul cu animale este interzis complet. Decizia aparține administratorilor, care își argumentează poziția în funcție de specificul zonei și de cerințele turiștilor.

Spre exemplu, pe plajele din fața unor hoteluri destinate familiilor cu copii mici, animalele nu sunt acceptate, deoarece mulți părinți se tem de reacțiile imprevizibile ale cățeilor sau de posibile alergii. Unii administratori spun că au înregistrat incidente în trecut, cum ar fi copii speriați, animale scăpate de sub control, și, pentru a preveni astfel de situații, au optat pentru o politică restrictivă.

Plaje care nu acceptă animale

Chiar de la intrarea pe plajă, semnele de interdicție sunt vizibile, iar personalul atrage atenția turiștilor însoțiți de animale că nu pot rămâne în acea zonă. Este important ca stăpânii să verifice în prealabil regulile fiecărui sector, pentru a evita neplăceri și discuții.

„Plaja noastră și hotelul nu sunt pet-friendly, tocmai pentru a ne asigura că respectăm confortul tuturor oaspeților noștri”, a declarat Alin Fărâmiță, managerul unei plaje.

„Momentan, cățeii nu îi acceptăm pe plajă, suntem iubitori de animale, doar că au fost foarte multe incidente și copiii s-au speriat, și de asta nu mai acceptăm cățeluși pe plajă”, a precizat Alexandru Balaci, managerul altei plaje de pe litoralul românesc.

Destinații alternative unde animalele sunt binevenite

Pentru cei care nu vor să riște refuzuri sau amenzi, există și plaje unde accesul cu animale este permis. La Corbu și Vadu, două dintre cele mai sălbatice și liniștite zone de pe litoralul românesc, turiștii pot veni cu animalele de companie, cu condiția să le țină în lesă și să achite o taxă percepută de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

De asemenea, plajele neamenajate din Tuzla oferă o alternativă ideală pentru iubitorii de natură și animale. Aici, regulile sunt mai puțin stricte, iar peisajul natural completează perfect experiența unei vacanțe relaxante în compania patrupedelor.

Vacanțele cu animalele de companie

Litoralul românesc evoluează constant în direcția unei deschideri mai mari față de animalele de companie. Deși există încă sectoare de plajă unde accesul este interzis, oferta de plaje pet-friendly este în continuă creștere, iar facilitățile dedicate patrupedelor devin tot mai sofisticate.

Pentru ca această coabitare să fie armonioasă, stăpânii trebuie să dea dovadă de responsabilitate, să respecte regulile fiecărui loc și să aibă grijă ca animalele lor să nu deranjeze pe ceilalți turiști.