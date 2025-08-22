Veterinarii, tot mai scumpi: Abandonul animalelor de companie, o realitate dureroasă în Europa

Costurile serviciilor veterinare în Europa au crescut cu peste 30% din 2015, depășind inflația generală și lovind dur în buzunarele proprietarilor de animale de companie. Această creștere rapidă, combinată cu o cerere sporită în timpul pandemiei, a dus la o situație alarmantă: adăposturile sunt pline, iar numărul animalelor abandonate atinge cote record, notează Euronews.

Prețuri mai mari decât inflația

Potrivit datelor Eurostat, costurile pentru îngrijirea veterinară au crescut cu peste 30% în zona euro și aproape 37% în întreaga Uniune Europeană din 2015 și până acum. Aceasta înseamnă că o consultație sau un tratament costă astăzi cu aproximativ o treime mai mult decât acum un deceniu.

Creșterea este deosebit de pronunțată în Europa Centrală și de Est. Ungaria și Polonia sunt în fruntea clasamentului, cu o creștere a costurilor de 116% în Ungaria și 85% în Polonia. Slovacia și Bulgaria le urmează îndeaproape, cu majorări de 84%, respectiv 64%.

Unul dintre principalele motive pentru această scumpire este boom-ul din timpul pandemiei, când oamenii au adoptat animale de companie în număr record. Conform Federației Europene a Industriei pentru Animale de Companie (FEDIAF), 49% dintre gospodăriile europene dețin un animal de companie, câinii și pisicile fiind cele mai populare.

“Corporatizarea” cabinetelor veterinare

Un studiu publicat în 2024 în jurnalul Veterinary Sciences arată că “corporatizarea serviciilor veterinare” transformă modul în care funcționează clinicile. Un procent de 16% dintre veterinari lucrează acum în clinici deținute de corporații, față de 51% în cabinete independente.

Această tendință este mai evidentă în rândul tinerilor profesioniști: 43% dintre veterinarii sub 35 de ani și 57% dintre cei sub 40 de ani sunt angajați în astfel de companii. Deși această evoluție poate aduce beneficii, cum ar fi o structură de carieră mai clară și economii de scară, studiul avertizează asupra unor riscuri majore: creșterea prețurilor, reducerea autonomiei medicilor veterinari și riscuri de monopol.

Valul de abandonuri lovește Europa

Creșterea costurilor de îngrijire a coincis cu un val masiv de abandonuri. Federația Germană pentru Protecția Animalelor a realizat un sondaj național în rândul adăposturilor, iar rezultatele sunt sumbre: 69% dintre adăposturi lucrează la capacitate maximă, în timp ce 49% sunt deja supraaglomerate. Doar 18% mai pot prelua animale.

Thomas Schroeder, șeful Federației Germane, a declarat că numărul oamenilor care vor să scape de animalele lor pare a fi mai mare ca niciodată, iar adăposturile nu mai pot face față cererii.

Situația nu este mai bună nici în alte țări. În Spania, se estimează că sute de mii de câini sunt abandonați în fiecare an. Presa spaniolă susține că în 2024 au fost abandonate aproximativ 300.000 de exemplare, în ciuda legilor privind microciparea și sterilizarea. În Franța, numărul animalelor abandonate anual se situează între 100.000 și 200.000.

