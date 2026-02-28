Cu fața sa expresivă, ochii blânzi și energia debordantă, Roli este un cățel-influencer extrem de îndrăgit. Are 2 ani și jumătate, este din București, iar părinții lui oameni sunt topiți după el și îl tratează ca pe un membru al familiei, așa cum ar trebui să fie tratați toți cățeii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ilinca și Andrei l-au luat pe Roli de la o canisă de căței Golden Retriever, după ce au analizat ce rasă li se potrivește în funcție de stilul lor de viață. Judecând după prima fotografie cu Roli în brațele Ilincăi, decizia ei de a-l lua acasă nu a fost una grea: era un bulgăre de blană zâmbitor care ar fi putut să cucerească pe oricine.

Fiind un cățel plin de energie, Ilinca și Andrei au decis să se mute la curte pentru el, așa că Roli are spațiu destul de alergat și ronțăit.

Blănosului îi place să fie în centrul atenției și să fie filmat, așa că a devenit un cățel cunoscut în mediul online, pe contul de Instagram lifewithrolli

Interviu cu Ilinca Banu, mama lui Roli

Ilinca Banu, mama micii vedete, a povestit într-un interviu pentru petscats.ro cum este viața cu Roli!

Pets&Cats: Cum a apărut Roli în familia ta și cum ți-a schimbat el viața?

Ilinca Banu: Cea mai grea întrebare. Un blănos mereu îți va schimba viața în moduri în care nici nu te-ai gândit. Eu, mama lui Roli, mi-am dorit mereu un cățel, însă doream să fac acest pas când o să pot să îi ofer mâncare de calitate, dar și atenția necesară. Pe Roli l-au ales de la o canisă de Goldeni și a fost cea mai bună decizie din viața noastră. Un blănos te ajută mult cu un program stabil – ei au nevoie de rutină.

Pets&Cats: De ce ai ales rasa Golden Retriever?

Ilinca Banu: Când am știut că sunt pregatită pentru un cățel, am făcut o prezentare powerpoint către prietenul meu – actualul soț, cu rasele care ni se potrivesc în funcție de personalitatea noastră, activitățile pe care le avem, spațiul pe care îl deținem, dar și nevoile noastre. Ne-am dorit un caine blând, iubitor, perfect pentru familie, cu care să putem face dresaj, dar și să dormim cu el în pat.

Pets&Cats: Cum este personalitatea lui Roli?

Ilinca Banu: Roli este un iubitor de oameni, de aventură, de alergare, de apă. Urăște să stea singur, ne urmărește prin casă constant, iar în curte nu poate sta foarte mult fără noi. Este un pofticios și ar manca non stop dacă i-am da.

Pets&Cats: Care sunt activitățile preferate ale lui Roli?

Ilinca Banu: Adoră apa, îi place la piscină, dar și în mare. Aceasta este activitatea lui preferată. Îi plac bețele – să le ronțăie (aproape nu mai avem pomi în curte), îi plac poveștile cu jucarioarele lui. În fiecare zi îmi aduce cate o jucărie și îi spun o poveste în timp ce jucaria se mișcă. Aaa da, și sa nu uitam de șosete!

Pets&Cats: Cum a apărut ideea contului de Instagram „Life with Roli”? Te așteptai să devină influencer?

Ilinca Banu: Eu am dorit să fiu jurnalist, să scriu, sa concep povești. În momentul în care Roli a venit în viața noastră, el având o față foarte sugestivă, ne imaginam gândurile lui Roli în timp ce făcea anumite lucruri. Ni s-a părut foarte amuzant și apoi ne-am gândit că am putea sa îi facem un cont. Este un cățel care vine dintr-o familie de competiție, este normal sa atragă prin fizicul său, dar faptul ca este atât de sugestiv a atras mai multă lume.

Pets&Cats: Cum reacționează Roli când îl filmezi?

Ilinca Banu: Roli își ia poziția de poze când scot telefonul. L-am filmat de mic, am poze cu el în orice ipostază. S-a obișnuit imediat cu telefonul, este făcut pentru așa ceva.

Pets&Cats: Ați avut colaborări cu branduri pentru animale? Cum alegi colaborările potrivite?

Ilinca Banu: Da, câteva dintre cei cu care am colaborat sunt: Doctor Totolici, Dog Scouts, Maxipet, Hyponic România, Dog Nomz. Pentru noi, ingredientele sunt cele mai importante, sănatatea lui Roli este pe primul plan. Brandurile cu care am colaborat pun accent pe sănătatea blănoșilor, pe un stil de viață activ, pe siguranta lor. Frumusețea vine din interior.

Pets&Cats: Care sunt cele mai apreciate postări cu el?

Ilinca Banu: În care este el cel real: cu zâmbete, agitație, filmate într-un cadru normal (magazin, parc). Postarile care arată exact realitatea: plimbările cu un blănos nu sunt tocmai mers la pas, ele sunt dinamice – alergăm pentru ca am văzut o vrabiuta, statice – stăm pentru că admirăm un avion.

Pets&Cats: Care e cea mai haioasă amintire cu Roli?

Ilinca Banu: Prima lui ieșire la mare. Deși mai fusese la piscină, la mare este cu totul altceva: mediu necontrolat. Am mers în luna septembrie și erau foarte puțini oameni în apă, iar Roli dorea să meargă la toți oamenii din apa, să îi tragă de pantaloni și să îi aducă la mal. Credea ca au nevoie de ajutor, nu înțelegea de ce doar stau în apă fără să fugă după o minge.

Pets&Cats: Care a fost cel mai greu moment prin care ați trecut împreună?

Ilinca Banu: Perioada adolescentină. Chiar dacă făceam deja dresaj de ceva timp, el tot nu se oprea din a “gusta” mancarea aruncată pe jos prin București. Am avut 2 episoade grele cu el din acest motiv. Am fost la doctor, la controale, a luat multe antibiotice și tot nu îi trecea. A fost greu nu pentru că erau foaaaarte scumpe, ci pentru că el era supărat, era trist și asta ne afecta foarte mult.

Pets&Cats: Ce înseamnă pentru tine comunitatea de pe rețelele sociale creată în jurul lui Roli?

Ilinca Banu: O comunitate de părinți responsabili și de blănosi fericiți. Deși nu ne cunoaștem, ne ajutam, socializăm și am legat multe prietenii așa. Fără această comunitate, nu am fi cunoscut atât de multe persoane responsabile și atat de mulți blănoși adorabili!

Pets&Cats: Cum este viața cu Roli? Ce înseamnă el pentru tine?

Ilinca Banu: Cine mă cunoaște, știe că Roli este umbra mea: la propriu și la figurat. Ne-am mutat la curte pentru el, ne facem activitățile în funcție de el, are spațiul său în frigider (da, îi gătesc). Nu mi-as vedea viața fără el. O întâmplare amuzantă, eu lucrez în zona de recrutare și sunt persoane care mă găsesc pe LinkedIN și mă recunosc ca MAMA LUI ROLI, ceea ce mi se pare fantastic!

Pets&Cats: Dacă ar putea vorbi, ce le-ar spune Roli celor care îl urmăresc și îl apreciază?

Ilinca Banu: Să se bucure de fiecare moment, de fiecare joacă, de fiecare jucărie, de fiecare băț sau frunză găsită în parc, de fiecare șosetă prinsă pe furiș. Și un lucru important pe care Roli îl face: uită lucrurile urâte, uită momentele grele prin care a trecut. Așa va avea și mai mult loc în suflet de bucurie și iubire adevărată.