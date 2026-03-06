Guvernele din întreaga lume adoptă cadre legale mai stricte pentru protecția animalelor și introduc politici care includ animalele de companie în locuințe și spații publice. Regulamentele afectează chiriașii, proprietarii de locuințe, operatorii de afaceri și autoritățile de protecție a animalelor. Analizăm cele mai recente modificări din UK, Noua Zeelandă, Australia, Taiwan, Maldive și Coreea de Sud.

Legislație pentru chiriași și animale de companie

UK

Începând cu 1 mai 2026, Legea Drepturilor Chiriașilor (Renters’ Rights Act) interzice proprietarilor să refuze automat cererile chiriașilor de a ține animale de companie. Refuzurile trebuie să fie rezonabile, iar chiriașii pot contesta decizia prin intermediul Ombudsmanului pentru Sectorul Privat de Închiriere sau în instanță. Proprietarii trebuie să analizeze fiecare cerere în parte, ținând cont de caracteristicile locuinței și circumstanțele contractului de închiriere, notează GlobalPETS.

Noua Zeelandă

Din 1 decembrie 2025, proprietarii pot refuza cererile privind animalele de companie doar pe motive rezonabile, conform noilor reguli aprobate de Ministerul pentru Afaceri, Inovație și Ocuparea Forței de Muncă (MBIE) prin Legea de Amendament a Contractelor de Închiriere Rezidențiale. În plus, proprietarii pot percepe un depozit separat pentru animale de companie echivalent cu maximum două chirii lunare pentru contractele noi sau când se adaugă un nou animal. Câinii de asistență pentru persoanele cu dizabilități nu pot fi refuzați și sunt scutiți de acest depozit. Chiriașii rămân responsabili pentru pagubele provocate de animale, care depășesc uzura normală.

Tasmania, Australia

Legea de Amendament a Contractelor de Închiriere Rezidențiale privind Animalele de Companie (Residential Tenancy Amendment (Pets) Act 2025), adoptată pe 27 noiembrie 2025, permite chiriașilor să solicite păstrarea animalelor de companie, cu excepția câinilor ghid. Proprietarii pot contesta cererile doar pe motive prevăzute de lege, iar decizia finală aparține Tribunalului. Motivele includ riscuri de deranj, deteriorări ale proprietății ce depășesc uzura normală sau riscuri inacceptabile pentru siguranța și bunăstarea oamenilor și animalelor.

Legislație privind protecția animalelor

Taiwan

Pe 8 ianuarie 2026, Executivul din Taiwan a adoptat un proiect de amendament la Legea de Protecție a Animalelor, care consolidează responsabilitatea proprietarilor, îmbunătățește managementul adăposturilor, reglementează mai strict industria animalelor de companie și acordă puteri inspectorilor pentru protecția animalelor. Proiectul a fost trimis spre analiză Legislativului. În plus, un program de bonusuri pentru medicii veterinari implicați în protecția animalelor, introdus în iunie 2025, sprijină aceste eforturi.

Maldive

Pe 19 noiembrie 2025, Maldive a ratificat Legea Bunăstării Animalelor nr. 23/2025, stabilind cadrul legal pentru creșterea, reproducerea și comerțul cu animale. Legea a intrat în vigoare la 90 de zile de la publicare. Combinând 11 capitole, actul definește standarde pentru sănătatea animalelor, protocoale pentru prevenirea bolilor zoonotice și reglementează importul, exportul și transportul animalelor, precum și alte prevederi conexe.

Restaurante și spații publice pet-friendly

Coreea de Sud

Pe 2 ianuarie 2026, Ministerul pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor (MFDS) a revizuit Regulamentul de aplicare al Legii Sănătății Alimentare, stabilind cerințe pentru igienă și facilități pentru restaurantele care permit accesul pisicilor și câinilor. Începând cu 1 martie 2026, restaurantele, snack-barurile și brutăriile pot funcționa ca unități pet-friendly, dacă respectă standardele stabilite.

Operatorii trebuie să monteze separatoare sau garduri pentru a împiedica animalele să ajungă în zonele de preparare și depozitare a alimentelor. Regulile includ, de asemenea, cerințe pentru proprietarii de animale și protocoale de igienă și siguranță pentru operatori. Încălcarea prevederilor poate atrage amenzi sau suspendarea activității.

Aceste schimbări arată un trend global clar: animalele de companie devin tot mai integrate în viața cotidiană, iar legislația se adaptează pentru a proteja atât animalele, cât și proprietarii și comunitatea.