Primele date despre indicele prețurilor de consum (CPI) din 2026 arată că evoluția prețurilor pentru animale de companie nu este uniformă la nivel global. Analiza GlobalPETS acoperă Europa, Regatul Unit, Statele Unite, Canada și Brazilia, evidențiind atât creșteri, cât și scăderi în diferite regiuni.

Situația din 2025 și tendințele generale

Anul trecut, produsele și hrana pentru animale au oferit un ușor respiro consumatorilor. În majoritatea țărilor analizate, prețurile au crescut moderat, în timp ce serviciile, în special cele veterinare, au depășit rata medie a inflației.

În ianuarie 2026, diferențele s-au atenuat. Regatul Unit și Statele Unite au înregistrat modificări moderate la serviciile pentru animale, în timp ce în Brazilia serviciile de igienă au crescut de trei ori mai rapid decât media inflației.

Și în cazul produselor s-a observat o evoluție variată: prețurile din Europa au rămas aproape stabile, în timp ce în Canada categoria a înregistrat o creștere semnificativă.

Europa

În Uniunea Europeană, indicele mediu CPI pentru produse și servicii pentru animale a crescut cu 0,1% în ianuarie 2026 față de decembrie 2025, aceeași valoare ca în zona euro.

Conform datelor Eurostat, Irlanda a înregistrat cea mai mare creștere în această perioadă, de 2,3%, urmată de Bulgaria și Țările de Jos, ambele cu 1,6%. Estonia și Letonia au avut cele mai mari scăderi, de 5,4%, respectiv 2,7%.

Serviciile veterinare și alte servicii pentru animale au înregistrat creșteri mai mari, de 0,6% în UE și zona euro. Bulgaria (5,7%) și Lituania (2,7%) au suportat presiuni mai mari asupra prețurilor, în timp ce Luxemburg a fost singura țară unde prețurile au scăzut ușor, cu 0,1%.

Per ansamblu, evoluția prețurilor pentru animale s-a mișcat în direcție opusă declinului general al economiei. UE a început anul cu o scădere lunară de 0,4% a indicelui general CPI, iar zona euro a înregistrat un declin de 0,6%.

Regatul Unit

În Regatul Unit, prețurile pentru produsele și serviciile veterinare pentru animale de companie au crescut ușor în ianuarie, cu 0,1% față de decembrie.

Diferențele sunt mai vizibile la rata anuală: produsele pentru animale au crescut cu 0,9% în ultimele 12 luni, în timp ce serviciile veterinare și alte servicii au sărit cu 5,5%.

CPI-ul național a scăzut cu 0,3% în ianuarie, după ce în ultimele 12 luni crescuse cu 3,2%.

Statele Unite

Mișcările de prețuri în SUA au fost diferite în funcție de categorie. Hrana și gustările pentru animale au urcat cu 0,8% în ianuarie față de decembrie, în timp ce achizițiile de animale, accesorii și alte produse au scăzut cu 1%.

Pentru prima dată în ultimele luni, serviciile pentru animale au crescut mai puțin decât produsele. Serviciile generale au urcat cu 0,6% în prima lună a anului, iar serviciile veterinare cu 0,5%.

Indicele general CPI a crescut ușor, cu doar 0,2% față de luna precedentă. Potrivit US Bureau of Labor Statistics, „Indicele pentru locuințe [măsurând chiriile] a urcat cu 0,2% în ianuarie și a fost principalul factor al creșterii lunare a tuturor prețurilor”.

Canada

În Canada, prețurile la hrana și produsele pentru animale au crescut cu 2,3% în ianuarie față de decembrie. Această creștere vine după o bază scăzută, țara încheind 2025 cu un CPI anual de -1,2%, semnalând o normalizare a prețurilor.

Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creșterea a fost mult mai mică, doar 0,1%. În schimb, inflația generală pentru toate produsele a urmat o direcție opusă: a rămas constantă față de decembrie 2025, dar a crescut cu 2,3% față de ianuarie 2025.

Brazilia

În Brazilia, hrana pentru animale a avut cea mai mică creștere dintre categoriile analizate, 0,38% în ianuarie. Următoarele au fost tratamentele pentru animale, cu 0,53%, iar serviciile de igienă au urcat cel mai mult, cu 1,1%.

Toate categoriile au crescut peste rata medie a inflației din țară, 0,33%, indicând presiuni asupra bugetelor proprietarilor de animale.

Context global

Potrivit analizei J.P. Morgan, economiile lumii pot aștepta o răcire generală a inflației în 2026. Bruce Kasman, Chief Global Economist, afirmă: „Faza de inflație persistentă, influențată de dinamici globale comune, se încheie”, datorită condițiilor mai bune în lanțul de aprovizionare și a prețurilor medii la materii prime.

Totuși, această tendință nu este valabilă pentru toate țările. Se așteaptă rezultate diferite în regiuni: inflația ar putea accelera în SUA și se va tempera în Europa, influențată de tarife și de un dolar mai slab.