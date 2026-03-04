Mai multe familii din Sibiu cer închiderea Centrului Chinologic, locul unde sunt cazați și antrenați câinii pentru Poliție, Jandarmerie, SRI și SPP. Acestea susțin că animalele provoacă neliniște noaptea, instituția din subordinea IGPR fiind dacă în judecată.

Locuitorii din Sibiu cer închiderea Centrului Chinologic

Centrul Chinologic din Sibiu este singurul de acest fel din țară. Aici sunt crescuți și dresați câinii de serviciu ce vor fi utilizați de structurile de ordine și siguranță publică. În ultimii ani, activitatea de dresaj s-a extins, lucru ce deranjează tot mai mulți locuitori din zonă.

În decembrie 2025, șase familii mutate în locuințele construite recent în apropierea Centrului Chinologic au acționat instituția în instanță. Ei acuză că lătratul și zgomotele produse de activitățile desfășurate aici îi deranjează, mai ales pe timpul nopții. La Tribunalul Sibiu s-au deschis două procese prin care se solicită suspendarea sau restrângerea activităților, respectiv anularea actului administrativ de funcționare a centrului de dresaj a câinilor polițiști.

„Zgomotul excesiv, persistent și imprevizibil produs de lătratul câinilor, de activitățile de dresaj, stimulare fonică și manipulare desfășurate inclusiv în intervalul nocturn 22:00 – 7:00 face imposibilă respectarea unui program normal de somn, afectând capacitatea de concentrare, randamentul școlar și starea emoționala a minorilor.

Totodată, sunt persoane vârstnice, precum și persoane cu afecțiuni medicale grave, respectiv hipertensiune arterială, boli cardiovasculare și afecțiuni cronice, pentru care expunerea la zgomot intens și continuu constituie un factor de risc major, putând conduce la agravarea simptomelor, tulburări de somn, stări anxioase și episoade acute cu potențial periculos pentru viață.

Disconfortul reprezintă o stare de fapt permanentă, care se reproduce zilnic și care nu poate fi reparată prin acordarea de despăgubiri, întrucât prejudiciul asupra sănătăţii, dezvoltării minorilor și echilibrului psihic al persoanelor vulnerabile este ireversibil sau greu reversibil”, se precizează în acțiunea prin care s-a cerut emiterea unei hotărâri care să suspende, temporar, activitatea centrului.

Ce acuză localnicii: odihnă insuficientă și probleme de sănătate

De asemenea, locuitorii afirmă că autoritățile aveau obligația de a acorda o atenție sporită acestor categorii vulnerabile, însă nu au făcut-o.

„Este o persoană vârstnică, cu afecțiuni specifice vârstei, pentru care zgomotul intens, repetitiv și preponderent nocturn produs de câini generează un disconfort sever, tulburări de somn și afectarea stării generale de sănătate, cu risc real de agravare a unor afecțiuni cardiovasculare.

În același timp, cel de-al doilea imobil este destinat vânzării, însă se afla în imposibilitatea de a obține prețul real de piață, ca urmare a nivelului constant al zgomotului și mirosurilor provenite din activitatea centrului chinologic, împrejurare cunoscută și semnalată de potențialii cumpărători.

Este astfel afectat atât dreptul la viață privată și la sănătate, dar și dreptul de dispoziție asupra bunului, ceea ce conferă acțiunii un caracter evident de urgență și gravitate sporită”, se mai afirmă în acțiunea oamenilor din Sibiu.

În apărarea sa, reprezentanții Centrului Chinologic explică faptul că localizarea acestuia a fost aleasă special pentru a limita pe cât posibil interacțiunea cu societatea civilă. Instituția a fost creată în anul 1950 într-o zonă mărginașă a localității, tocmai pentru ca impactul asupra locuitorilor din Cisnădie să fie limitat.

