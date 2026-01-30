Campionatul mondial de atelaje canine “Rotunda Gate”, care ar fi trebuit să aibă loc în perioada 5-8 februarie în judeţul Bistriţa-Năsăud, în premieră pentru Europa de Est, a fost anulat din cauza condiţiilor meteo, transmite Agerpres.

Asociaţia mondială de atelaje canine (World Sleddog Association – WSA) a făcut anunţul oficial pe pagina proprie de socializare, menţionând că, având în vedere prognoza meteo pentru săptămâna viitoare, nu poate fi garantată siguranţa traseelor şi că, punând bunăstarea câinilor pe primul loc, au luat decizia de a a anula Campionatul mondial WSA “Rotunda Gate”.

Principalul organizator local, Attila Kiss, care a obţinut mai multe premii internaţionale la concursurile de atelaje canine la care a participat, a confirmat, pentru AGERPRES, că evenimentul nu va mai avea loc şi nici nu va fi reprogramat.

“Ne arată săptămâna viitoare ploaie. Nu se reprogramează, pentru că apoi vine încălzirea, deja o să fie grade pozitive. Nu te poţi duce pe nesiguranţă. Aceasta este decizia lor (a WSA – n.red.), eu am făcut tot ce a trebuit, este forţă majoră, nu pot să fac absolut nimic”, a declarat Kiss vineri.

Acesta a precizat că la acest campionat mondial, care ar fi fost o premieră nu doar pentru România, ci şi pentru Europa de Est, îşi anunţaseră participarea 95 de concurenţi din 13 ţări, cu aproximativ 500 de câini nordici.

Attila Kiss, care este şi preot romano-catolic în comuna Rodna din judeţul Bistriţa-Năsăud, a organizat anul trecut, la finalul lunii ianuarie, un prim concurs internaţional de atelaje canine în Pasul Rotunda din Munţii Rodnei.

Anterior, începând cu anul 2017, astfel de concursuri au mai fost organizate în Pasul Tihuţa din Munţii Bârgăului, însă şi alte ediţii au trebuit anulate tot din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.