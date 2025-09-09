VIDEO EXCLUSIV | Adopția schimbă vieți: Isabela Oprea, șefa Protecției Animalelor Sector 1, salvator de suflete! A adoptat 16 câini și pisici / “Numai cine nu a adoptat vreodată nu are cum să înțeleagă tot ce ne oferă animalele”

Iubește animalele și își dedică tot timpul lor. Le prețuiește cu toată ființa și și-a dorit mereu ca lumea în care trăim să fie una mai bună pentru toate viețuitoarele din lume. A considerat că schimbarea începe cu fiecare. Așa că a adoptat, ori de cate ori a putut, și s-a angajat într-un domeniu în care să poată mișca lucruri. Așa a ajuns la Protecția Animalelor Sector 1, unde coordonează o echipă întreagă și luptă în fiecare zi să schimbe mentalității, dar mai ales să salveze vieți. Iar odată ajunsă acasă, Isabela Oprea pășește în lumea ei, înconjurată de iubire, unde o așteaptă nu mai puțin de 16 căței și pisici. Toate adoptate.

8 căței și 8 pisici

Fiecare dintre aceste animale are o poveste înduioșătoare, un destin care a început cu multă suferință. Dar toate sunt norocoase să o fi întâlnit pe ea. Isa nu a putut privi indiferentă dramele acestor animale și le-a salvat pe toate. Le-a dus acasă, unde le-a oferit o nouă viață, una normală, așa cum toate animalele ar trebui să aibă. Le-a înconjurat de răbdare, iubire și armonie, iar ele i-au răspuns cu aceeași dragoste necondiționată. Si cu multă recunoștință, pentru că le-a adus acasă. Acasă este locul în care Isabela își găsește alinarea, unde simte cu adevărat că a făcut pași spre o lume mai bună.

Pixie, cățelul abandonat de 3 ori

Dintre cele 16 suflete pe care Isa le-a salvat, cel mai în vârstă este Pixie. Are 9 ani și o poveste mai mult decât impresionantă. A trecut prin trauma abandonului nu o dată, nu de două ori, ci de trei ori. Un câine blând, bun și iubitor, care s-a regăsit de trei ori în situația de a fi aruncat în stradă, fără nicio explicație, fără să greșească cu ceva. Coșmarul lui a luat sfârșit când a întâlnit-o pe Isa. Ea i-a oferit dragostea de care avea nevoie, iar el, deși rănit și cu încrederea în oameni puternic zdruncinată, a găsit puterea să iubească din nou, a îndrăznit să fie fericit. Acum, este partenerul de nădejde la plimbare și în sesiunile de joacă, iar viața Isei cu siguranță nu ar fi la fel fără el.



„Vă invit pe toți să mergeți în adăpost și să priviți în ochii animalelor care stau închise acolo poate de ani de zile și veți înțelege de ce ele au atât de multă nevoie de noi, să le luam acasă, să le protejăm și să le oferim o nouă viată” a declarat Isabela Oprea, în exclusivitate pentru Pets&Cats.

