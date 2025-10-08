VIDEO EXCLUSIV | O româncă îi învață pe francezi cum să întărească legăturile cu cățeii lor în natură, prin sport și activități în aer liber

Andreea Sembely, o româncă specializată in Doga, adică yoga cu câini, este pionieră în retreaturile organizate pentru francezi și animalele lor de companie. Astfel, pasionații de câini și de echilibru interior sunt invitați să participe la experiențe inedite care combină drumețiile în natură cu o practică relaxantă și plină de sens – Doga, o disciplină născută la New York și tot mai apreciată în Europa.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Sejururi de weekend, în natură

Pentru a se plia cât mai bine pe programul încărcat al francezilor, sejururile sunt organizate în weekend, cu o structură de activități foarte bine puse la punct. Scopul este acela de a întări legătura dintre om și câine, într-un cadru natural ideal.

Timp de trei zile, participanții descoperă cum mișcarea blândă, respirația conștientă și contactul direct cu animalul lor de companie pot aduce calm, încredere și bucurie comună.

Andreea Sembely, prima antrenoare certificată în Doga din Franța

Toate aceste activități sunt ghidate de Andreea Sembely, o româncă ce a reușit performanța de a deveni prima antrenoare certificată în Doga din Franța. Ea a creat un program adaptat tuturor tipurilor de câini – tineri, energici, sensibili sau seniori.

„Obiectivul nu este performanța fizică, ci armonia dintre partenerii cu două și patru picioare. Această inițiativă inovatoare îi invită pe proprietarii de câini să redescopere esențialul: timpul petrecut împreună, conectarea cu natura și liniștea interioară. E o experiență care arată cât de mult putem învăța de la câinii noștri – despre prezență, bucurie și iubire necondiționată,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Andreea Sembely.