VIDEO | Leii de companie din Thailanda: Între modă, afacere și pericol / Felinele trăiesc în case, cafenele și crescătorii comerciale

A avea un leu acasă sau a-l expune într-o cafenea nu mai este o raritate în Thailanda, unde felinele mari sunt tratate ca animale de companie, în contextul unei legislații permisive. Deși legea permite persoanelor fizice să dețină lei, fenomenul ridică o serie de probleme, atrage atenția AFP, citată de news.ro.

În orașul Chiang Mai, situat în nordul Thailandei, Tharnuwarht Plengkemratch își ține cele două leoaice albe și un hibrid leu-tigru, pe nume „Big George”, în spatele garajului său. Cu aproximativ trei milioane de urmăritori pe TikTok, acesta împărtășește imagini din viața de zi cu zi a felinelor sale, susținând că sunt afectuoase și jucăușe, asemenea pisicilor sau câinilor. Deși interacțiunile directe cu „Big George” sunt scurte și prudente, Tharnuwarht declară că vrea să demonstreze că leii pot coexista cu oamenii.

Legea din 2022 prevede obligativitatea înregistrării leilor de companie, implantarea de microcipuri și informarea autorităților în cazul schimbării adresei. Însă reglementările nu impun controale asupra reproducției sau asupra hibrizilor, iar cerințele privind condițiile de habitat sunt minime.

Environmentalists are roaring with anger in Thailand. This after it became lawful to own a lion in the Southeast Asian country. Lion numbers are surging, with nearly 500 in zoos, breeding centres, pet cafés and even private homes. #DStv403 pic.twitter.com/AW646h7TqP

— eNCA (@eNCA) July 29, 2025