VIDEO | Nagasaki, paradisul pisicilor norocoase. De ce 80% dintre feline au coada scurtă / Orașul are și un templu ridicat în cinstea lor

În Japonia, pisicile bobtail sunt considerate adevărate talismane vii. Locuitorii cred că ele aduc prosperitate, protecție și armonie în casele celor care le îngrijesc. Iar dacă există un loc în țară unde felinele cu coadă scurtă sunt considerate cu adevărat speciale, acesta este Nagasaki, un oraș cu o istorie unică și legături puternice cu o astfel de rasă neobișnuită.

Pisicile bobtail din Nagasaki, simbol al norocului și comoară culturală a Japoniei

Localnicii le numesc „omagari neko” (pisici cu coadă îndoită) sau „kagi neko” (pisici cu cârlig). Cozile lor pot avea forme surprinzătoare: de la cârlige delicate la vârf, la curburi elegante sau chiar cocuri compacte de blană.

Kazuya Hideshima, angajat al Templului Omagari Neko și membru al Societății Pisicilor din Nagasaki, susține că aceste feline au devenit un simbol al orașului. Ele au chiar și un altar șintoist dedicat, unde oamenii vin să se roage pentru noroc și bunăstare, în speranța că spiritul acestor animale le va aduce binecuvântări, transmite The Associated Press.

O concentrație unică în Japonia

Studiile efectuate în trecut au arătat că aproape 80% dintre pisicile din Nagasaki au coadă scurtă sau modificată, un procent dublu față de orice altă regiune a Japoniei. Această particularitate genetică le-a transformat într-un element definitoriu al orașului.

Specialiștii spun că fenomenul se explică atât prin istorie, cât și prin geografie: o populație felină izolată, în care mutația ce produce coada scurtă s-a transmis rapid de la o generație la alta.

Cum au ajuns pisicile în Japonia

Pisicile japoneze își au originea, cel mai probabil, în China, fiind aduse în secolul al VI-lea de călugări budiști. Rolul lor era cât se poate de practic: protejau manuscrisele sacre transportate pe nave de atacurile șobolanilor.

În cazul orașului Nagasaki, însă, povestea capătă o nuanță aparte. În perioada Sakoku (politica izolării Japoniei între secolele XVII-XIX), orașul era singurul port deschis comerțului exterior. Pisicile bobtail din această zonă par să fi provenit din Indiile de Est Olandeze, unde își îndeplineau aceeași misiune: vânau rozătoare pentru a proteja mărfurile aduse din Asia de Sud-Est.

O moștenire genetică protejată de izolare

Soshin Yamamoto, medic veterinar și specialist în pisici, consideră că populația numeroasă de bobtail-uri din Nagasaki este rezultatul unei mutații genetice perpetuate în acest mediu izolat.

„Pentru pisicile care trăiesc în apropierea oamenilor, o coadă scurtă nu este un dezavantaj. Ele nu depind de salturi spectaculoase sau de vânătoare în pădure, așa cum fac pisicile sălbatice”, spune specialistul.

Această rasă de pisici, atracție turistică și sprijin pentru afacerile locale

În prezent, locuitorii din Nagasaki speră ca faima acestor pisici să atragă vizitatori și să stimuleze economia locală. Magazinele cu suveniruri, cafenelele tematice și evenimentele dedicate felinelor cu coadă scurtă sunt tot mai prezente.

Natsuno Kani, o turistă din Tokyo, spune că a venit special să vadă pisicile legendare: „Știam că Nagasaki este renumit pentru ele și îmi doream să le văd în mediul lor”.

Curiozitatea străinilor

Nu toți vizitatorii sunt însă familiarizați cu aceste animale. Abigail Tarraso, artistă spaniolă stabilită în orașul Takeo din prefectura vecină Saga, mărturisește că nu auzise de ele înainte. La fel și Cindy Bi, o artistă americană aflată în vizită: „Astăzi este prima dată când aud despre așa ceva în Nagasaki. Abia aștept să le caut. Poate vom vedea câteva”.